Cristina, la violencia y su juego político: pasó del festejo a la amargura en una semana

Cristina Fernández de Kirchner ve finalizar un mes de diciembre que mezcló cierta excitación y varias amarguras. "Está muy preocupada", resumen fuentes del peronismo con llegada al círculo de la ex presidente. Eso no es novedad: lo nuevo es que su preocupación no pasa de modo exclusivo por el desarrollo de las causas judiciales –en especial, la del memorándum con Irán-, sino por la constatación de los problemas y fracasos que enhebra en su intento de construir un blindaje político más decisivo que la mera estrategia de los abogados. Lo ocurrido en el Congreso es una referencia, no todo.