Servicios municipales por el feriado del 25 de diciembre

Con motivo del feriado del 25 de diciembre por la Navidad, no habrá recolección de residuos el domingo 24 por la noche. Los vecinos no deberán depositar ninguna bolsa en la vía pública ese día. El servicio se retomará el lunes 25 a las 21:00 con la recolección de residuos recuperables.

Es importante que se respete este cronograma y cuando no hay recolección, no saquen los residuos, ya que las bolsas con basura permanecerán frente a los domicilios.



Cabe destacar que la Estación de Residuos Clasificados, ubicada frente al Cementerio Municipal, y el Complejo Ambiental permanecerán cerrados el lunes.



En lo que respecta al servicio de transporte público, el domingo 24 de diciembre finalizará a las 20:30, mientras que el lunes 25 no se brindará el servicio.



Recolección residuos de patio

La semana próxima, la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Rafaela realizará el servicio especial de recolección de residuos de patio en el cuarto sector de nuestra ciudad, comprendido por los barrios 9 de Julio, Guillermo Lehmann, San José, Güemes, Martín Fierro, Fasoli, Villa Dominga, Independencia, Malvinas Argentinas y Barranquitas y Loteo Tierra Luna.



El servicio cubre los residuos provenientes de la limpieza de casas de familias, comercios, instituciones, industrias y lotes, para cuyo retiro deberán estar depositados ordenadamente en la acera frente a cada inmueble, en bolsas, cajas y las ramas deben estar atadas.



Desde el próximo lunes a las 21, los vecinos que vivan en los barrios mencionados deberán sacar los residuos que no se incluyen en la tarea diaria de recolección, de manera que sean manipulables por los trabajadores.