El oficialismo quiere controlar los lavacoches

El bloque justicialista: Evangelina Garrapa, Jorge Muriel, Silvio Bonafede presentó un proyecto de Ordenanza a los fines de regular el uso del espacio público para lavado de vehículos al Concejo, el pasado martes 18 de diciembre.

La Ordenanza solicita crear un registro de las personas que lavan vehículos en la vía pública.

Los lavacoches deberán obtener un permiso municipal. Los mismos constarán de nombre y apellido del titular, el horario al que deberá sujetarse, zona de trabajo previamente delimitada y el periodo de vigencia de un año.

El ejecutivo designará un número máximo de personas que serán autorizadas a prestar el servicio.

Los requisitos para la tramitación del carnet habilitante para lavar vehículos son los siguientes:

Acreditar el desarrollo actual la actividad de lavado de vehículos. Ser mayor de 18 años, quedando prohibido el desarrollo de la actividad a menores de edad. Contar con 5 años de residencia comprobable en la ciudad de Rafaela y residencia efectiva al momento de solicitar su inscripción. No contar con trabajo formal. Presentar ante la autoridad competente un Certificado de Antecedentes Penales otorgado por el Registro Nacional de Reincidencia, el cual deberá ser actualizado.

El inciso d (No contar con trabajo formal) sorprende y refleja que los legisladores no se ponen en el lugar de quienes están en esta situación verdaderamente, ya que creen que si tuvieran un trabajo formal estarían de igual modo lavando autos. Si pudieran tener otra posibilidad de trabajo, claramente no estarían allí.

Según la Ordenanza, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un programa específico de acompañamiento a quienes ejercerán este tipo de trabajo, conformado por un equipo interdiciplinario de profesionales de diversas dependencias municipales. La finalidad es realizar labores de asistencia técnica y tutoría social de los beneficiarios que integren el registro, procurando fortalecimiento laboral y social así como su inclusión en los diferentes programas municipales para facilitar su acceso a oportunidades formativas, asistencia material y financiera para ellos y sus familias. Ojalá asi sea y no pase como con los equipos territoriales hoy en día en los barrios, que no identifican algunas familias vulnerables que tienen problemas de violencia, maltrato infantil, como pasó en barrio Villa de Parque.