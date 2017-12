Cambiemos Rafaela está de acuerdo con la reforma previsional que perjudica a los jubilados y pensionados

La de ayer fue sin duda una sesión atípica. En principio eran seis las iniciativas que debían votarse, entre las cuales se distinguía especialmente –teniendo en cuenta la trascendencia política y los hechos recientes sucedidos- el proyecto presentado por el bloque justicialista donde se manifestaba el rechazo al entonces proyecto (ahora ley consumada) de reforma previsional.

Luego de aprobar un pedido de colocación de lomo de burro, se inició la discusión por la iniciativa del PJ, que demandó tres largas horas de discusión e intercambio de opiniones, con algunos "enojos" menores y un pedido de Cambiemos de pase a comisión de la propuesta, que el PJ no permitió.

Leonardo Viotti fue quien intentó mocionar para que el proyecto quede en comisión, lo que Bonafede rechazó de plano afirmando que era "una tomada de pelo" ya que "hace tres horas que estamos debatiendo", de manera libre en comisión, por lo que el proyecto tendría despacho. Hugo Menossi, por su parte, acompañó a Viotti y consideró que era una propuesta prudente. "Puede mantener estado parlamentario hasta diciembre 2018", por lo que se podrá "evaluarlo y manifestarse al respecto" hasta ese momento.

Finalmente, esta idea no prosperó y la votación se dividió: Cambiemos (UCR y PRO) votó en contra, y el PJ y el FPCyS a favor, por lo que el proyecto fue rechazado por seis a cuatro.

Los argumentos

Bonafede, que fue el informante de la iniciativa, repudió en primera instancia los actos de violencia que se dieron durante la movilización contra la ley macrista. "Peticionar y reclamar es un derecho constitucional, pero a veces las formas no son las adecuadas", señaló.

A continuación, dejó en clara la postura de los autores, mientras destacaba a la vez la presencia en el recinto de trabajadores de ANSeS. "Esta ley perjudica a 17 millones de personas y que va a engrosar el 30% que tenemos en este país, una pobreza histórica. Estoy convencido de que también afecta los derechos humanos, porque no es una reforma, es una quita, es un ajuste, son derechos que los jubilados tenían adquiridos, derechos del pueblo", expresó el edil.

Asimismo, indicó que el hecho de que el Gobierno haya propuesto la entrega de un bono compensatorio es un reconocimiento de que no se da el aumento que corresponde. "Los jubilados de la mínima ganarían desde marzo 8.300 pesos y ahora percibirán 7.600 pesos. La única verdad es la realidad", señaló. "Hay cosas que son demasiado evidentes. Con esta disminución en los haberes no se podrá cubrir la mitad de la canasta básica. Creo que se ha tocado un derecho del sector más vulnerable de la sociedad. No se puede cortar el hilo por lo más delgado".

A continuación, mencionó todas las leyes y tratados internacionales que se estarían violando con esta ley, a la que calificó como inconstitucional por ser regresiva. "¿Es necesario ahorrar con los jubilados? ¿No se puede tocar otros sectores más poderosos, como el juego, la riqueza, las mineras? ¿No se puede o no se quiere?".

Por su parte, la recientemente electa concejal de Cambiemos, Marta Pascual, resaltó que "tenemos que ser conscientes de que no hay fórmulas mágicas para ser sustentables. Los jubilados perdieron abruptamente con la inflación. El sistema previsional que se regía era insostenible para el Gobierno". Por ello, a su criterio, las reformas encaradas por el gobierno de Cambiemos son "necesarias, no en contra de nadie, sino con la idea de ser sustentable y eliminar la pobreza". Además, remarcó que de las 17 horas de debate que hubo en el Congreso, 14 horas fueron utilizadas por la oposición. "Rechazar la ley sería rechazar la labor de los diputados".

Asimismo, indicó que el Gobierno Nacional "se preocupa y ocupa de los adultos mayores protegiéndolos de la inflación; y también de los niños, dándoles las mismas oportunidades independientemente de las condiciones en las que hayan nacido".

Al igual que Bonafede, rechazó de plano los actos vandálicos que sucedieron en la plaza del Congreso. "Entiendo que disentir manteniendo el control de las emociones pareciera ser un elevado ejercicio de la inteligencia que no todos están en capacidad de ejercer. A pesar de todos los hechos que intentaron impedirlo, prevaleció la democracia".

Alineado con Pascual, Menossi resaltó que si no se tomaba esta decisión, en lugar de afectar a 17 millones se iba a perjudicar a todos los argentinos. "¿Con qué dinero le vamos a pagar a los jubilados si tenemos un sistema deficitario?", cuestionó. "Para el 2018, se estima un incremento del 21,8%, casi cinco puntos más de la inflación estimada por consultoras privadas", agregó.

Por su parte, Carina Visintini remarcó que "ningún jubilado va a cobrar menos de lo que está cobrando", y aunque reconoció que la jubilación argentina es baja, aseguró "que es mejor que lo que se cobraba con el gobierno anterior".

Por último, Lisandro Mársico condenó también los hechos de violencia ocurridos en Buenos Aires pero también lo que sucedió a la salida de la sesión pasada con los concejales de Cambiemos. "Ese núcleo de violentos transita por estos pasillos diariamente", expresó. Hecho el descargo público sobre estos hechos, se refirió a la reforma aprobada el lunes, e inició su alocución haciendo referencia al sistema previsional durante el kirchnerismo. Para el edil, los fallos durante esta época nunca dieron el 82% móvil y se construyó un porcentaje que "me arriesgaría a decir que es de un 70% móvil". "Entiendo que esta reforma se tenía que dar y está bien el cálculo de atar a la inflación a este 70%, pero esto debería realizarse en marzo y no ahora. Estamos partiendo el aumento y yendo en contra o violando derechos adquiridos", expresó.

"En base a los fundamentos que dí, voy a rechazar esta ley. Le pido a los concejales de Cambiemos que voten en contra. No vamos a una mejora", y "entiendo que no era el camino adecuado". En este sentido, remarcó: "voy a quedarme tranquilo con mi conciencia y con lo que la gente reclamó. Yo me opuse al aumento del agua, sabía que era excesivo y fui en contra, voté de acuerdo a mis convicciones. Por eso pido que si no están con la plena convicción de avalar esto, que lo rechacen".

Otras iniciativas

También se aprobó un pedido de colocación de reductores de velocidad; solicitud a Aguas Santafesinas por trabajos varios; pedido de informe por presupuesto del Nuevo Hospital; informe sobre control vehícular en el barrio Los Álamos; y pedido de establecimiento de un período de transición del sistema de pago tradicional y electrónico.

Fuente: Castellanos