No hay que rifar lo que consiguieron con tanto esfuerzo

Los votos no tienen dueño, son prestados, la gente te los da y si no respondes a las expectativas te los quita.

VIOTTI fue el gran ganador de las elecciones de Octubre, que a nadie le quepa la menor duda. VIOTTI fue quién le dio la credibilidad necesaria para que la ciudadanía no dude en votar a Cambiemos y éstos obtengan una aplastante victoria,propinándole al peronismo la peor derrota en años y originando en Rafaela un cisma inesperado para el mundo político local.

Es por ello que resulta inentendible que le regalaran a BONINO el centro de la escena y aceptaran que sea Presidente del Concejo Municipal, no sólo demostrando estar alejados de los valores fundamentales del viejo partido centenario, si no, en detrimento de sus propias aspiraciones para 2019.

Como si fuese poco, VIOTTI no tuvo reparos y no se puso "colorado" poniendo a su hermano como secretario de SAGARDOY.

Nadie le hubiese reclamado nada si el mayor de los VIOTTI hubiese sido secretario del propio Leonardo, pero ponerlo como secretario de SAGARDOY no fue la idea más feliz.

En la calle los comentarios son muchos y hay quienes entienden que la presencia del hermano de VIOTTI como secretario de SAGARDOY responde solamente a cuestiones económicas o bien lisa y llanamente es la mejor manera de tenerla "controlada" a la chica "margarita", lo que también es un acto poco feliz.

Para terminar la semana de desaciertos y equivocaciones de los Radicales, apoyaron sin reparos la designación del joven MAYER como secretario de PASCUAL, olvidándose que el "niñito" MAYER con sus tan solo 19 años reivindicó nada más ni nada menos que a JORGE RAFAELA VIDELA, el genocida que gracias a RAÚL RICARDO ALFONSÍN fue enjuiciado y condenado en un hecho histórico para la Nación y es unos de los grandes orgullos del Radicalismo en toda su historia.

No estamos estigmatizando a un muchacho que tiene mucho por aprender, pero no era el momento adecuado para "indultar" a MAYER de sus estúpidos dichos y ni VIOTTI ni SAGARDOY pudieron persuadir a sus pares del Pro a no cometer otro error más.

Como frutilla del postre de ésta semana nefasta, el Jueves en un hecho cobarde y absolutamente repudiable, tanto VIOTTI como BONINO fueron increpados,insultados, escupidos y golpeados por un grupo de energúmenos que muy raramente se puede pensar que actuaron en forma espontánea.

La reacción de los agredidos fue muy tibia y si bien hicieron la denuncia correspondiente, no le dieron la trascendencia y el reclamo que las circunstancias hubiesen merecido.

El hecho fue muy grave institucionalmente como para hacer una denuncia callados y con miedo. La agresión no fue solo a ellos, la agresión fue al conjunto de los Rafaelinos que elegimos vivir en paz y no aceptar a los violentos.

VIOTTI tendría que valorar más su triunfo por que como dije anteriormente, fue el protagonista principal en la victoria de Octubre, sin embargo BONINO lo esta "primereando" y diluyendo su triunfo y SAGARDOY debería recordar que ocupa el cargo por pertencer a un partido centenario, con historia y tradición democrática como no hay en Argentina y debe honrar a ese partido con actitudes que estén a la altura de las circunstancias. SAGARDOY debe saber que esta en un lugar preponderante y que ya dejó la "barra" de Margarita para pasar a prepar los "cócteles" que nos den a los Rafaelinos las soluciones que buscamos a la hora de votarla para que nos represente.

Paso solo una semana, hay mucho tiempo por delante, hay que dejar de rifar el prestigio obtenido y dejar de regalarlo, por ahora el único beneficiado con las actitudes de los Radicales fue BONINO, el mismo que en su momento "ninguneó" a VIOTTI y luego perdió la elección.