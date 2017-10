Dejá Facebook por una semana, vas a ser más feliz

Mantener cerrado Facebook durante una semana vuelve a la gente más feliz, positiva y satisfecha con su vida, sugirió un experimento en el que estuvieron involucrados 1.095 personas, de las cuales una parte debía abstenerse del uso de la red social durante siete días seguidos.

Dirigida por Morten Tromholt, de la Universidad de Copenhague, y publicada en la revista Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, el estudio sugiere que el uso de Facebook, especialmente si es demasiado frecuente, tiene efectos negativos sobre el bienestar y el humor.

"Ya gran parte de las personas usa Facebook todos los días, pero pocos son conscientes de las consecuencias que tiene", explicó Tromholt en una entrevista con ANSA.

Cómo fue el experimento

En el experimento, una parte de los participantes se abstuvo durante una semana de usar la red social. Su nivel de bienestar, satisfacción y humorfueron medidos al comienzo y al final del experimento. Confrontando los dos grupos -quien debía cerrar Facebook y quien podía seguir usándolo a gusto- surgió que la pausa de las redes sociales tiene efectos positivos en las dos dimensiones principales del bienestar, es decir el humor y la satisfacción con nuestra vida.

"Pedí a los participantes que evalúen su nivel de felicidad y satisfacción en la vida, su nivel de autoestima y sus emociones (positivas y negativas)", explicó Tromholt. Surgió así que quienes habían hecho una pausa en el uso de las redes presentaban un aumento del nivel de satisfacción por sus vidas y sus emociones positivas.

Los resultados son muy evidentes, tanto para los que usan Facebook muchísimo como para quienes solo lo usan pasivamente, es decir sin efectuar acciones como el posteo de contenidos o comentarios, sino solo siguiendo la actividad de sus contactos.

Este año otro estudio realizado a lo largo de dos años sobre más de 5.000 personas, publicado en el American Journal of Epidemiology, había mostrado que cuanto más se usa Facebook menos feliz y sano se está.

Sin bienestar

Según los científicos, "en general la utilización de la plataforma no está asociada con el bienestar". Por ejemplo, si a la publicación de un post no corresponde un número de "me gusta" considerado suficiente, hay un empeoramiento del 5-8 por ciento del estado físico y mental.Holly B. Shakya y Nicholas A. Christakis, autores del trabajo, habían afirmado que las redes sociales "dan la impresión de brindar una interacción social significativa.

Nuestros resultados sugieren en cambio que la naturaleza y calidad de este tipo de conexión no reemplaza a la interacción de mundo real que necesitamos para una vida sana”.

Tiempo atrás otro estudio realizado por Silvia Knobloch-Westerwick en la Ohio State University descubrió también que las redes sociales pueden convertirse en un indicador "estabilizador del humor”. La investigación, realizada sobre estudiantes de la universidad, mostraba que cuando las personas están de bajo ánimo y autoestima tienden a mostrar interés por los perfiles que tienen menos éxito que ellos, son menos atrayentes o ganan menos.