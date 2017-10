Carrió a Lorenzetti: "Usted puso al decano de peritos de la Corte que hizo la autopsia trucha de Nisman"

En un duro discurso, denunció que el presidente de la Corte presiona a funcionarios para que no avancen las causas en su contra. Carrió exigió que el Gobierno no ceda a la supuesta operación

La diputada Elisa Carrió cruzó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y le exigió que "deje de presionarla". Fue esta noche en el programa "A dos voces", de TN.

Carrió argumentaba sobre cómo Cambiemos se diferencia del kirchnerismo. "El acuerdo con (Mauricio) Macri es muy claro y muy preciso: no hay acuerdo de impunidad, ni adentro ni fuera de Cambiemos", dijo.

En ese momento aprovechó para mandarle un duro mensaje a Lorenzetti (o capaz al propio Gobierno, para que no ceda a la supuesta operación), en el que exigió que deje de presionarla para buscar "su impunidad". Según el discurso de Carrió, el ministro de la Corte presiona a funcionarios del gobierno para llegar a ella y lograr cerrar las investigaciones en su contra.

"Que le quede claro al presidente de la Corte. Está ejerciendo demasiadas presiones para cerrar su juicio, para buscar su impunidad. Yo no lo voy a hacer. Que la sociedad argentina rechace las presiones del presidente de la corte a través de funcionarios sobre mi persona. Porque sino voy a denunciar todo."

"No quiero que se garantice la impunidad de nadie. Que (Lorenzetti) no involucre a los demás ministros de la Corte. Deje de presionar. Usted está presionando a toda la política parar tener impunidad."

"Usted puso al decano de peritos de la Corte que hizo la autopsia trucha de (Alberto) Nisman esa noche. Vaya si tengo otras causales. Quédese quieto en su lugar, siga presidiendo de la Corte y deje de presionarme. Porque a mí no me presiona nadie, ni Alfonsín, ni Macri, ni nadie. Pare ya. Hoy lo comuniqué al gobierno: o paran o hablo."

"Macri lo sabe. (Lorenzetti) a mí no me presiona. Presiona al Gobierno. La respuesta pública, Lorenzetti, es 'No'. Sobre mi cabeza. Justicia para todos."

Fuente: Clarín