Cuál es la cantidad de agua que hay que tomar por día

Sin embargo, la realidad marca que pocos son los que llegan a ese consumo básico de agua. Tal y como señaló un estudio realizado por la Fundación Española de Nutrición, el 75% de los adultos y el 90% de los niños no alcanzan a los mínimos establecidos. "No llegamos a cubrir el requerimiento ideal para una población sana. En el caso de los adultos hombres, el 33% se queda por debajo de los 2,5 litros y en el caso de las mujeres, el 21% no consume los 2 litros indicados", explicó Mariela Nissensohn, del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de ese país.