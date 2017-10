Ivana Icardi, lapidaria con ¿Wanda? por ¿Maxi?: “Si el padre trabaja en….”

De la casa de Gran Hermano 2016 salió un ganador: Luifa Galesio, pero además salió un novio para Ivana Icardi. Desde que los jóvenes finalizaron el reality mantienen una relación sentimental que avanza a paso firme. Y el vínculo de la hermana de Mauro Icardi con Lola, la hija de Luifa, es inmejorable (incluso, él llegó a contar que la nena a veces hasta le dice mamá). Tan bien se llevan que nunca se les conoció una crisis, ni los envolvió un escándalo. Y ella, en tren de defender a su novio, ¿hundió a su cuñada?

Ivana Icardi quiso hacer alusión a quienes critican a su novio por estar lejos de su hija agradeciendo no tener un hijo con un ex, a quien tratarían de abandonador si estuviera lejos. “Menos mal que no tengo un hijo con un ex novio porque si está conmigo y el padre trabaja en otro lugar para los argentinos sería un abandonador”, escribió en Twitter.

El asunto es que Wanda Nara, su cuñada, vive esa situación con su ex, el futbolista Maxi López, a quien denunció en varias ocasiones por no visitar a sus hijos, Constantino, Valentino y Benedicto y por no hacerse cargo de la manutención de los chicos.