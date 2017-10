Elisa Carrió le respondió a Julio De Vido: “No me manden alcohol porque no tomo”

El exministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, perdió sus fueros y se entregó en los tribunales de Comodoro Py. Allí manifestó: "Mándenle champagne a la doctora Carrió" . Ante esto, la diputada recogió el guante y le respondió: "No tomo alcohol".

"Que no me manden que no tomo alcohol" , publicó la funcionaria en su perfil de la red social Twitter, luego de que trascendiera de que el extitular de la cartera de Planificación manifestara previo a presentarse ante la Justicia que le envíen una botella de "champagne" . Se refirió así no solo al motivo de festejo que significa la noticia para Cambiemos, sino también a las denuncias que Lilita presenta contra el exfuncionario hace una década

"Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia", completó la legisladora.

Fuente: Perfil