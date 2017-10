DETIENEN A JULIO DE VIDO YA DESAFORADO

El ex ministro fue a los tribunales de Comodoro Py. Gendarmería había acudido a su casa en Palermo. "Mandenle champán a la doctora Carrió", dijo el ex funcionario.

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se entregó esta tarde en los tribunales federales de Comodoro Py, tras ser desaforado por la Cámara de Diputados.



"Mandenle champán a la doctora (Elisa) Carrió", afirmó De Vido a la prensa al ingresar al edificio, por la entrada de la calle Letonia.

El ex funcionario arribó junto a sus abogados a Comodoro Py y se entregó a la Justicia.



Efectivos de Gendarmería habían acudido a la casa de De Vido, en Palermo, para detenerlo luego de que la Cámara de Diputados aprobara esta tarde el desafuero del diputado nacional.



El portero del edificio, sin embargo, dijo a la prensa que el ex funcionario no se encontraba en el lugar.

Un grupo de vecinos, en tanto, se reunió en la puerta de la vivienda de avenida del Libertador, para presenciar el momento.



"Que lo saquen y se lo lleven", se escuchaba gritar a un vecino.



Sobre el ex funcionario pesan dos pedidos de detención, uno efectuado por el juez federal Luis Rodríguez en la causa por supuesta malversación de fondos en la mina de Río Turbio y el otro por el magistrado Claudio Bonadio por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado natural.

Fuente: Cadena3