Murió George Young, productor de los primeros éxitos de AC/DC

El músico George Young, pionero del rock y el pop australiano y autor de hits como "Love is in the Air" y productor de los primeros éxitos de AC/DC , murió a los 70 años, informó hoy la discográfica Alberts, aunque no se detallaron las causas de su deceso.

Aunque había nacido en el Reino Unido, el músico emigró junto a su familia a Australia, en donde formó el influyente grupo Easybeats, conocido por haber sentado las bases del pop-rock en ese país con éxitos como "Friday on my mind".

Al disolverse la banda, en 1969, siguió su carrera como compositor junto a su compañero Harry Vanda, con quien creó el hit de 1977 y para John Paul Young, "Love is in the air". También varias canciones muy escuchadas en aquella década, para grupos como The Angels y Flash and The Pan.