La ex chef de Gwyneth Paltrow y Chris Martin reveló lo difícil que fue trabajar para ellos

Las celebridades suelen seguir estrictas dietas y tienen distintas manías en cuanto a su alimentación. Asimismo, llevan a cabo rutinas de ejercicios muy exigentes. Todo en pos de mantener una buena imagen debido a su profesión. Pero quizá hay algunos famosos que son más extremistas que otros en este aspecto.

La actriz Gwyneth Paltrow es una de las artistas más obsesionadas con la comida. De hecho, abrió la polémica en diversas ocasiones por su estricta dieta. Y su ex chef Kate McAloon lo confirmó.

McAloon es una popular chef que puede presumir de su famosa clientela, entre los que se encuentran el cineasta Steven Spielberg, la actriz Courteney Cox o la modelo de Victoria´s Secret Miranda Kerr. La cocinera comentó que de todas las personas para las que trabajó Paltrow y su ex esposo, el cantante de Coldplay Chris Martin, fueron de los más problemáticos a la hora de comer.

La chef empezó a trabajar para ellos en 2008, cuando Paltrow estaba en pleno rodaje de la película Iron Man y el matrimonio con el cantante iba viento en popa.

La cocinera reveló recientemente las manías y gustos más quisquillosos de la actriz y el cantante. “No comen nada, son muy estrictos. Evitan los azúcares, no comen nada dulce, solo más y más vegetales”, explicó.

Aunque tuvo que enfrentarse a un sinfín de exigencias por parte del matrimonio, se las ingenió para agregar ingredientes distintos a los platos. Cambios que con el tiempo la pareja valoró y hasta la felicitó por su buen trabajo."Cuando llegué traté de ajustarme a las instrucciones y me di cuenta de que a medida que añadía más ingredientes me decían 'Tu comida está mejorando'. Eso es lo que pasa cuando comes algo más que no sea hierba", expresó la chef.

Tras nueve años de la experiencia, McAloon afirma que fue un gran aprendizaje y que puso su imaginación al límite, lo que la hizo crecer como profesional.