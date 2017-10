Melina Lezcano confirmó su separación y no descarta enamorarse de una chica

Melina Lezcano habló revista Gente y realizó dos declaraciones inesperadas. Por un lado, contó que terminó la relación amorosa que tenía hace dos años y medio, y a la vez, cree posible enamorarse de una chica.

Consultada por su vínculo con Pampita, la modelo relató: “Una vez me preguntaron quién me parecía la más linda del Bailando y contesté que Pampita y Macarena Rinaldi. Si hay algo que tengo en claro es que no tengo tabúes con la sexualidad y no voy a juzgar a una persona por si le gusta un hombre o una mujer. Capaz, el día de mañana, me enamoro de una chica y, ¿cuál hay? No creo que pase, pero ante los ojos de Dios somos todos iguales”.

Al preguntarle por lo que opinaba su novio sobre este tema, Melinasorprendió a todos: “Después de dos años y medio, terminamos hace un par de meses. La vida nos fue llevando por distintos caminos y cada uno estaba en la suya. Por eso decidimos separarnos. No estaba en mis planes, soy recontra noviera y familiera. Si fuera por mí, ya sería madre”.

En su momento, Moría le dijo que la joven “estaba enamorada de Pampita”, por lo que ella respondió después en el programa de Ángel de Brito: “No tendría nada de malo enamorarse de una mujer”. Finalmente, luego de aclarar que la novia de Pico Mónaco era “muy linda”, la rubia aseguró: “Nunca he estado físicamente con otra mujer pero si admiro mucho la belleza femenina”.