Mañana duerme en Ezeiza

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja dictaminó esta tarde a favor de los pedidos judiciales para desaforar al diputado del Frente para la Victoria-PJ Julio De Vido, por lo que mañana en sesión especial se votará acerca de la quita de sus inmunidades parlamentarias.

El dictamen de mayoría fue avalado con la firma de 23 diputados sobre los 25 presentes en la comisión presidida por Pablo Tonelli.



Solamente fue rechazado por los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Analía Rach Quiroga.



Mientras se mantiene la incógnita acerca de la postura que adoptará finalmente la bancada del FPV, donde existen posiciones cruzadas, ya fue publicada la convocatoria a la sesión de este miércoles a partir de las 11: el oficialismo confía en tener el número para el desafuero, en cuyo caso la Justicia podrá proceder a su inmediata detención, en cumplimiento con los fallos judiciales de Luis Rodríguez y Claudio Bonadio.



Pidió tiempo



El diputado nacional Julio De Vido, por su parte, solicitó hoy a la Cámara de Diputados que "espere 15 días aproximadamente" para avanzar con el pedido de desafuero en su contra, "para que el propio sistema de justicia convalide o corrija las decisiones" que motivaron dicha solicitud.



En una nota dirigida a la Cámara Baja, su abogado anticipó también que, en representación del diputado, se reunirá en las próximas horas con delegados de la Comisión Intermamericana de Derechos Humanos para plantearles el tema.







El debate en diputados



El diputado cordobés, Juan Brügge (Unión Por Córdoba), dijo a Cadena 3: “En nuestro sistema no existen las licencias automáticas, toda licencia tiene que ser aprobada, o no, por el cuerpo y determinar si esa licencia es con goce, o no, de la dieta”.



“Creo que hay bastante consenso en que no se le va a otorgar la licencia porque hay dos pedidos de desafuero formulados por dos jueces federales, lo que corresponde es abocarse a ese tema que es lo que entró primero”, explicó.



Por su parte, el diputado de izquierda, Juan Carlos Giordano, opinó: “En esta oportunidad vamos a estar a favor, siempre hemos sostenido que De Vido tenía que ir preso, que se le deben acabar los fueros de privilegio que tiene, porque los fueros no son para amparar corruptos”.



“Lo que queremos denunciar acá es que el Gobierno va a utilizar el desafuero de De Vido para seguir adelante con el soterramiento del Sarmiento, las hidrioeléctricas nucleares en Santa Cruz y demás, que son todos negocios que inició De Vido”, advirtió.



En tanto, el diputado del PRO, Eduardo Amadeo, sostuvo: “Creo que De Vido no tiene que estar más en la Cámara y tiene que hacer frente a la justicia, los fueros, como están, son un freno para que De Vido asuma su responsabilidad ante la justicia, yo voy a votar para desaforarlo”.

