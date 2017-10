Claves del nuevo escenario

La votación del domingo pasado confirmó varias hipótesis. Primera: la polarización es irreductible. Sergio Massa quiso transitar por la "ancha avenida del medio" y se encontró con una cortada.

Los cuatro puntos que perdió entre las PASO y las generales fueron a parar a Esteban Bullrich. Los votantes eligieron su boleta para castigar a Cristina Kirchner, no la del ex jefe de gabinete de la señora. El electorado no se tragó esta vez que el peronismo sólo se puede curar con más peronismo.

En segundo lugar, la crisis de los partidos pos 2001 que había pulverizado al radicalismo golpea ahora al peronismo. Así como Mauricio Macri tuvo que crear un partido para llegar al poder, la ex presidenta creó una nueva fuerza sin el PJ y no le fue mal. El 37% en la provincia de Buenos Aires es un caudal superior al de cualquier caudillo peronista.

A último momento se quiso reperonizar, pero no le sumó nada. También es significativo que el candidato a diputado nacional que llevaba la boleta con el sello PJ, "Bali" Bucca, entró detrás del trotskismo con el 5%. El deterioro de la "marca" peronismo no puede ser separado de su colaboración con un kirchnerismo que lo despreciaba mientras privilegiaba al populismo antisistema. Lo curioso es que el kirchnerismo con injertos de izquierda sobrevivió, mientras que el peronismo terminó pagando el costo político de su "chavización" durante doce años.

En Jujuy, por ejemplo, un bastión histórico del PJ, el radical Gerardo Morales sacó el 50% de los votos. Al peronismo lo hundió Milagro Sala, pasionaria y mártir del kirchnerismo, del CELS y de los organismos de derechos humanos.

En tercer lugar, el golpe sufrido por la estructura peronista es también un golpe a la gobernabilidad. Si Cristina Kirchner insiste con la oposición cerril, los gobernadores e intendentes con los que Macri piensa negociar las reformas pendientes se encontrarán ante un dilema. Si atienden a la racionalidad política (y a sus necesidades de caja) pueden correr la suerte de Massa. En el medio de la grieta sólo hay vacío. Sin la responsabilidad de gobernar CFK "incendiará la pradera" sin costo alguno.

Por último, los casi tres millones y medio de votos que obtuvo la ex presidenta con un discurso sin contacto con la realidad hablan de un enfrentamiento que trasciende las elecciones y la política y que es cultural. Hay un amplio sector social que no acepta las reglas de juego del capitalismo y cree que la corrupción en beneficio propio está moralmente justificada. Que cree que el estado le debe regalar la energía y el transporte, que los cortes y piquetes son derechos inalienables y que la propiedad (ajena) es un robo. Esa será la verdadera oposición a Macri; el PJ sólo será un observador de esa confrontación.

