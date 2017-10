Luli Salazar trató de “mala gente” a Rial

La polémica entre Luciana Salazar y Jorge Rial comenzó este lunes en Intrusos, cuando el periodista dio a conocer el nombre de la madre que alquiló su vientre para engendrar a Matilda, la hija de la modelo. Días atrás, Luli emitió un comunicado en el que prohibía que circulara el nombre de la mujer subrogante a partir de ahora -aunque el mismo se pudo ver en la primera ecografía que publicó la rubia para contar la gran noticia-. Pero el pedido de la ex vedette pareció no importarle al conductor de América.

“Sé que suena frío decir esto, pero es un negocio para la señora, vive de esto”, empezó Rial desatando el descargo de Salazar en Twitter. “Gracias todo el equipo de @intrusosoficial. Después vengan a pedir una nota que uno de la mejor forma se las da, sigan bastardeando. Mala gente. Te piden una nota y siempre se las di pido algo yo de la mejor manera y les importa un bledo (para no ser maleducada)”, escribió Luli para luego agregar: “Pedí expresamente que no nombren ni levanten fotos de la subrogante. A partir de dicho comunicado los únicos que deben responder por eventuales daños son quienes continúan con su mención”.

En medio de la emisión de Intrusos, Rial le contestó los tuits a Salazar: “Esto es infantil. Piensen un minuto los famosos antes de hacer sus descargos, porque la embarran más. Esto que ponés de la nota… tipo extorsión de que no nos vas a dar más. A mí me da lo mismo, nosotros hacemos el programa hace 17 años con o sin notas. Con ella hemos hecho grandes notas y otras para el olvido, como con todos. Ponemos al aire lo que escribiste para que veas que no somos mala gente. Si fuéramos mala gente, te ignoramos y chau”.

“Si ella cree que somos mala gente, está bien. Ella conoce mucha mala gente, muy cercana a ella…”, chicaneó Rial para luego hacer alusión a la relación de Salazar con el economista Marín Redrado: “Volvé a ser la Luli de antes, porque te ‘Redradizaste’ demasiado. Cartita de acá y de allá. Volvé a ser la de siempre, decinos ‘chiquis, porfis, no nombren más a la señora, besis’. Esta carta fría no me sirve”.