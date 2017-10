El video de Sol Pérez en tanga que incendió Instagram: “Eso no me hace un gato”

Sol Pérez es una de las chicas del momento y tras su paso por el Bailando por un sueño, “la chica del clima” no para de crecer en popularidad. Esta vez tuvo un motivo para festejar en las redes.

Con un video íntimo súper hot, Sol Pérez festejó haber llegado a los dos millones de seguidores y lo hizo con un mensaje especial a quienes la critican.

“Gracias por los dos millones”, comenzó Sol Pérez, y continuó: “Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente”.

“Amo mi cuerpo, y no porque crea que se lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero”, agregó Sol Pérez.

No te pierdas el video y el mensaje completo de “la chica del clima” para celebrar haber llegado a los dos millones de seguidores en Instagram.