Eduardo Duhalde: “Es el fin de ciclo para Cristina”

El ex presidente de la Nación aprovechó y también contó su hipótesis sobre el caso Maldonado.

El ex presidente Eduardo Duhalde contó su hipótesis sobre el caso Santiago Maldonado, tras la confirmación de su familia de que el cuerpo encontrado pertenecía al joven artesano. “El cuerpo de Santiago Maldonado siempre estuvo ahí. No sé por qué no se encontró”, aseguró Duhalde en una entrevista en Radio Delta 90.3, en el programa de Toti Pasman.

Y agregó: “Sería absurdo pensar que los mapuches le tiraron el cuerpo de Maldonado a Mauricio Macri antes de las elecciones”. No siempre pensó lo mismo el ex presidente: “Lo primero que pensé fue que a Gendarmeria se le había ido la mano con Maldonado”, confesó. Pero luego cambió su idea.

El ex mandatario hizo una comparación de este caso con los asesinatos de Kosteki y Santillán, en junio del 2002. “Kosteki y Santillán no fueron dos cuerpos que me tiraron”, aseguró.

Además, Duhalde opinó sobre las elecciones legislativas: “Esta elección es un fin de ciclo para Cristina Kirchner y para el kirchnerismo”, indicó.

Fuente: Perfil