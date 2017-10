Crece la fuga de divisas por turismo y ya suma u$s 8200 millones en 2017

En los primeros nueve meses del año el déficit por servicios turísticos llegó a u$s 8208 millones y se incrementó un 16% con respecto a los u$s 6349 millones de igual período de 2016. Solo en septiembre, el déficit neto de la cuenta de "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" registró una suba interanual de 11%.



Según señaló el Banco Central (BCRA) en su último informe del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), los egresos brutos por turismo en septiembre totalizaron u$s 980 millones (un alza de 13% interanual), mientras que los ingresos brutos fueron de u$s 155 millones (aumentaron un 23% interanual).



El mes pasado, los egresos netos por "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" alcanzaron los u$s 825 millones. Esa cifra, sumada a la salida de u$s 108 millones en la cuenta "Otros servicios" y de u$s 99 millones en concepto de "Fletes y Seguros" explicaron el resultado negativo de u$s 913 millones en el rubro Servicios. A pesar de los ingresos de u$s 120 millones por "Servicios empresariales, profesionales y técnicos", el éxodo se incrementó en u$s 155 millones en términos interanuales.

En su último informe, Federico Muñoz, de la consultora homónima, llamó la atención sobre el saldo de la cuenta Servicios e indicó que, al final del segundo trimestre del año, tuvo un rojo anualizado de u$s 9000 millones. Según explicó, entre julio de 2016 y junio de este año se exportaron servicios por u$s 13.600 millones y se importaron por u$s 22.600 millones, de allí surge el déficit anual de u$s 9000 millones.

"El principal renglón de las compras de servicios en el exterior es la subcuenta Viajes (que engloba tanto el turismo

como los viajes de negocios) que representó casi u$s 10.000 millones en el último año. Hay que tener en cuenta además

que los pasajes de avión se computan en el renglón Transporte (rubro que también incluye Fletes). Por ende, estimamos

que las importaciones del servicio Turismo, incluyendo pasajes y estadías, debe representar unos u$s 13.000 millones anuales, lo que lo convierte en uno de los principales renglones entre las compras al exterior", sostuvo el informe.

Muñoz destacó que el único ítem de la cuenta Servicios en el que Argentina presenta un superávit consistente es en Servicios Intensivos en Conocimiento. "El dato es gratificante pues (con la producción de software a la cabeza) son sectores de alto valor agregado con mano de obra calificada y bien remunerada", afirmó.

En contrapartida, el economista aseguró que "sigue siendo muy preocupante la dinámica de la balanza del sector Turismo". Al respecto, señaló que la excesiva protección a la industria (en particular, a la electrónica y la textil) se convirtió en un incentivo artificial para la preferencia de los destinos turísticos externos en desmedro de los locales. "En efecto, buena parte del crecimiento de las importaciones de Turismo de los últimos años obedecen al auge de los tours de compras a Santiago y Miami. No sería de extrañar que, si se dispusiera una reducción de las barreras a la importación de estos bienes, lejos de empeorar las cuentas externas, acaso termine redundando en un menor déficit de cuenta corriente".

Fuente: Cronista