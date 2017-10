La próxima fecha se acaba el "fútbol gratis" y habrá que pagar $ 300 por mes

Desde el fin de semana que viene, quienes todavía no se hayan adherido al Pack Fútbol sólo podrán ver cuatro partidos "liberados" por fin de semana de la naciente Superliga

Desde el próximo fin de semana será imprescindible tener contratado el Pack Fútbol, que se vende por $ 300 pesos por mes, para poder ver los partidos de la naciente Superliga argentina a través de las señales TNT Sports y Fox Sports.

Así lo informaron fuentes de los canales y los operadores de cable al sitio especializado Toda Pasión, y también lo confirmaron a El Cronista desde la propia Superliga.

El tema es que hasta el momento se suponía que los partidos codificados arrancarían el primer fin de semana de noviembre con la 8va fecha del campeonato, es decir dentro de dos semanas, coincidiendo justamente con el superclásico entre River y Boca. Sin embargo, y coincidiendo con el fin de la campaña electoral y las elecciones legislativas, el fútbol codificado comenzará en la 7ma fecha con el partido que el viernes protagonizarán Argentinos Juniors y Arsenal.

De todas formas, todos los fines de semana habrá cuatro partidos "liberados" y que se podrán ver sin pagar el paquete. Este fin de semana serían Banfield vs Colón, Unión vs Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs Olimpo, y Tigre con Rosario Central.

Desde que las cadenas norteamericanas compraron los derechos de televisión del fútbol argentino,y se comprometieron a pagar en cinco años $ 17.000 millones, se sabía que el fútbol volvería a ser pago, pero durante los primeros tres meses se mantuvo la opción de ver los partidos en calidad estándar sin pagar aparte.

De acuerdo a la información brindada por Cablevisión a sus clientes en la página de la empresa, la programación del Pack Fútbol se podrá ver a través de los decodificadores Flow Box, HD y MAX por la señal Fox Sports Premium en el canal 603 y la señal de TNT Sports en el canal 604. Los mismos canales aplican para Flow App.

Si se posee el decodificador Digital, se podrá encontrar la señal Fox Sports Premium en el canal 123 y la señal de TNT Sports en el canal 124, pero la calidad es standard.

Complementariamente, los suscriptores al Pack también contarán con la posibilidad del live streaming a través de la computadora y de dispositivos móviles desde la web TNTSportsla.com.

En tanto que en DirecTV se emitirán en las señales 1603 HD (TNT Sports), y 1604 (Fox Sports Premium). La programación también estará disponible en DIRECTVPlay.com

Partidos como los de las ligas del exterior o los de la Selección Argentina continúan con su transmisión habitual, ya que el Pack Fútbol incluye solamente los partidos de la Superliga de Primera División Argentina.

Fuente: Cronista