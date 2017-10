Elisa Carrió, sobre el caso Maldonado: "Muchos sabían la verdad; construyeron un desaparecido"

Tras el triunfo arrasador de la diputada electa Elisa Carrió en la ciudad de Buenos Aires, la aliada de Cambiemos se volvió a referir a la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut. Después de sus polémicos dichos,disculpas y numerosas críticas recibidas por distintos frentes, la parlamentaria lanzó: "Había muchos que sabían la verdad, es decir, construyeron un desaparecido".

Además, Carrió calificó como "macabro" que quienes "sabían la verdad privaron a sus padres [de Santiago Maldonado] de estar con su hijo por más de sesenta días". "Su alma está en el cielo", añadió, quien también destacó: "Lo quería con vida y no me arrepiento porque en mí no hubo mala intención".