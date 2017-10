"El verdadero Macri empieza ahora", consideró Berensztein

El analista político Sergio Berensztein analizó en diálogo con Cadena 3 el resultado de las elecciones legislativas, y consideró que a partir de este lunes "empieza el verdadero Macri", porque el Presidente "no tiene excusas para postergar su agenda de reformas"

"Cambiemos tiene que demostrar que aparte de todo gobierna bien. Hasta ahora no lo hizo. Intentó ordenar la situación, intentar bajar la inflación, insertar al país en el mundo. Ahora el Presidente no tiene excusas para postergar la aplicación de una agenda de reformas mucho más ambiciosa. El verdadero Macri empieza ahora", sostuvo.



“Los errores no forzados, la inexperiencia o la idea de la herencia recibida ya está. Ahora todo es responsabilidad del presidente. La sociedad le dio el apoyo, con casi 10 puntos más entre la primera vuelta de 2015 y la de 2017. Es un crecimiento extraordinario, pero ahora tiene que implementar esa agenda de reformas", agregó.



En ese sentido, indicó que en el corto plazo implica "más costos que beneficios", pero subrayó que si Argentina se inserta en el mundo, es más competitiva y logra generar empleo, "vamos a estar todos mejor".



Por otra parte, aseveró que el peronismo "tiene la responsabilidad de darle a Argentina equilibrio", ya que el escenario muestra "un gobierno fortalecido" y el sistema democrático precisa de "un gobierno fuerte y una oposición fuerte".



"Ahora tenemos una oposición débil, reinventada y sin liderazgo. Al fragmentarse el peronismo, se despeja el camino de Cambiemos de cara una reelección eventual en 2019. Para que el peronismo vuelva a ser competitivo, necesita revisar formas", añadió.



Berensztein también señaló que el país "no se pinta de amarillo", ya que se trató de una campaña "sin ideas ni proyectos", donde hubo "una ola circusntancial de votos hacia una oferta un poquito mejor que la otra", pero remarcó que si Cambiemos no logra responder la demanda de la sociedad, "así como hoy se lo votó, mañana se votará otra cosa"

Fuente: Cadena3