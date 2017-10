Lalo : " Acá no hay que creersela porque ninún espacio es dueño de los votos"

¿Qué significa para vos Lalo formar parte de la primera fuerza política que le gana al oficialismo local, con una diferencia tan abrumadora?

La verdad que un orgullo para nosotros ser partes en mi caso con sólo 4 años de estar en política, algunos le puede parecer mucho pero para la política no es nada. Poder estar viviendo, protagonizando esto es maravilloso. Anoche, decía que en el mundo de elecciones es felicidad en el estado puro. La verdad que la política tiene muchos sinsabores, en el día a día, uno canaliza un montón de preocupaciones y trata de resolverlos de la manera que podamos. Lograr estos resultados y que de 10 rafaelinos, seis nos hayan acompañado, eso demuestra que las cosas se vienen haciendo bien. Nosotros sabemos que tenemos errores, que nos equivocamos también pero tratamos de resarcir e ir para adelante, con propuestas, ejerciendo una política honesta, sincera, de cara a la gente, haber logrado lo de anoche obviamente sin dejar de reconocer la labor de Leo, que a lo largo de tantos años de militancia ha logrado y obviamente la ola cambiemos que se ha dado a lo largo del país. Pero para nosotros es un respaldo, en mi caso, siendo el único concejal que ha estado dentro de lo que ha sido una masividad de votos, es un respaldo a la labor que venimos haciendo dentro del Concejo y eso es muy importante.

¿Te estás preparando para la Presidencia del Concejo?

No ,no se, la realidad es que si planteo y si creo que hay que darle un cambio a la presidencia del Concejo y no por el cargo en si mismo sino por el ejersicio de un nuevo Concejo, una ejecutividad diferente, valoro la gestión de Silvio Bonafede, valoro su persona pero también creo que es hora que el Concejo entre en otra era, con otros desafíos, otras posturas, mucho más de cara a la gente, a algunas tecnologías, es lo que trato de motivar. Si después es mi persona, si me gustaría, la verdad que si, me encantaría ejercer la presidencia para poder llevar a cabo estas cuestiones, pero quedará en la discusión interna de referentes de nuestro espacio como de otros espacios, ver quien será la persona que le tocará encabezar esto, para mi sería un gran desafío.

¿Cuál es tu análisis post elecciones con vista al 2019 donde se disputará la Intendencia?

Estos resultados marcan a las claras que la gente está depositando confianza en Cambiemos, hay que ver después como se traslada en la elección ejecutiva, no.. No nos olvidemos, que en el 2013 el triunfo del FPCyS se impuso sobre el PJ y dos años después hubo un decaimiento del Frente Progresista Cívico y Social del protagonismo y dentro de la política rafaelina. Acá no hay que creersela porque ninún espacio es dueño de los votos, ni PCyS ni el Justicialismo ni tampoco Cambiemos. La gente va evolucionando en su manera de pensar, de votar, de elegir. Por lo cuál eso para nosotros significa que el esfuerzo está hoy en día de cara a 2019 para poder presentar obviamente una alternativa de gobierno a la gente.