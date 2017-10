Carlos Zannini declarará hoy por el encubrimiento del atentado de la AMIA

El ex funcionario kirchnerista Carlos Zannini se presentará hoy a las 11 en los Tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa por el encubrimiento del atentado de la AMIA.

El ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo es uno de los 24 imputados que junto a la ex presidente Cristina Kirchner fueron convocados a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, en la causa abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

"Mi estrategia judicial no la voy a expresar en los medios de comunicación", dijo ayer el ex candidato a vicepresidente cuando los periodistas le preguntaron si planea declarar verbalmente y responder al cuestionario del juez y del fiscal federal Eduardo Taiano.

Subrayó además que "la carátula es encubrimiento y yo no encubrí absolutamente a nadie y menos a los iraníes" y finalizó: "No tengo miedo de ir preso. Siempre cumplí fielmente la Constitución y las leyes en lo que estaba dentro de mis facultades".

En la causa ya han declarado el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente kirchnerista Luis D'Elia, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el ex espía inorgánico Ramón "Alan" Héctor Bogado, el ex secretario de la mezquita de Flores, Jorge Alejandro Khalil, el ex dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, los ex secretarios de la Cancillería, Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado.

Hoy además de Zannini se presentará el ex vicecanciller Alberto D'Alotto, para el martes 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.

En tanto, el miércoles 25 tendrán que presentarse la ex Procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Kirchner, el jueves 26.

Con información de DyN