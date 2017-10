Después de las elecciones, Cristina Kirchner, Carlos Menem y Julio De Vido encabezan la agenda judicial

Los ex Presidentes tendrán audiencias en Comodoro Py. El ex ministro espera un fallo antes del tratamiento de su desafuero

Una ley no escrita en los tribunales de Comodoro Py dice que antes de una elección no se sacan fallos que puedan ser leídos políticamente. Los jueces federales quemaron esa norma para el comicio de ayer. La semana pasada la Cámara Federal ordenó la detención del ex ministro y actual diputado Julio De Vido. Lo mismo hizo el juez Claudio Bonadio, que además apresó al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta, y comenzaron las indagatorias en la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el memorándum de entendimiento con Irán.

Por eso, hoy no se reactivarán las causas políticas, como ocurrió después de otras elecciones. Continuarán. El impasse del sábado y domingo fue porque eran días inhábiles en tribunales.

La agenda semanal post elección tiene como principales protagonistas a los ex presidentes Carlos Menem y Cristina Kirchner -quienes ayer obtuvieron bancas como senadores nacionales – y a De Vido.



Todas las miradas estarán puestas en De Vido. La Cámara de Diputados iniciará mañana el proceso de desafuero que tiene previsto concretarse el miércoles. Si eso ocurre, el ex ministro de Planificación Federal será detenido. Eso transcurrirá en la Cámara baja pero De Vido espera un fallo judicial.



Su defensa apeló la orden de detención que dictó la Cámara Federal para que sea revisada por Casación y le pidió al tribunal que suspenda esa decisión hasta que se agoten todas las instancias judiciales. La expectativa es que la Cámara resuelva hoy ese planteo.

Menem tendrá doble jornada esta semana. El miércoles tiene audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal en la que su defensa pedirá que se revoque la condena a cuatro años y medio de prisión por pagarle sobresueldos a funcionarios durante sus dos mandatos. Menem también recibió una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Si Casación ratifica la condena se activará el pedido al Senado de desafuero de Menem para detenerlo –por su edad, tiene 87 años, y su estado de salud cumplirá arresto domiciliario – y activar la imposibilidad de ejercer cargos públicos. En la misma situación está por la condena a siete años por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador.

Además, el jueves comienzan los alegatos en el juicio oral por el presunto encubrimiento de la investigación judicial del atentado a la AMIA en el que Menem está acusado de haber desviado la llamada "pista siria".

Cristina Kirchner tiene que ir el jueves a Comodoro Py a la indagatoria por la denuncia de Nisman. Esta semana también lo harán ex funcionarios de su gobierno. Hoy es el turno del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, mañana del ex jefe y ex subjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y Martin Mena, respectivamente, y el miércoles del diputado nacional Andrés Larroque y de la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona.

La ex presidenta también tiene indagatoria el 9 de noviembre en la causa "Hotesur" y se espera para los próximos días que la Cámara Federal resuelva si confirma o revoca su procesamiento en el expediente "Los Sauces".



En la agenda no hay causas que se tramitan contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. La única expectativa inmediata es que la Cámara Federal resuelva si la denuncia por el presunto encubrimiento de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado se debe tramitar en Comodoro Py o en la justifica federal de Esquel.

Otros tres temas judiciales de impacto político ocurrirán esta semana.

El Tribunal Oral Federal 6 iniciará hoy los alegatos en el juicio contra el dirigente social Luis D´Elia por la toma de la Comisaría 24 en junio de 2004.

En tanto, mañana comienza el juicio político al suspendido camarista federal Eduardo Freiler por presunto mal desempeño de su cargo por no poder justificar cerca de seis millones de pesos entre lo que cobró y gastó entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016.

Por último, el jueves habrá una audiencia en la Cámara de Casación para revisar el fallo del tribunal oral que sobreseyó por prescripción al ex vicepresidente Amado Boudou por la falsificación de documentos para transferencia un auto Honda.

Fuente: Infobae