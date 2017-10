El nuevo escenario político argentino

El teórico alemán Carl Schmitt, célebre por sus reflexiones políticas (y trágico por su afinidad al nazismo), esgrimió el concepto de soberano, carácter que solo se revela en momentos de excepción. ¿Qué momento de mayor excepción en la vida pública argentina que un domingo de elecciones? En esa coyuntura aparecieron varios votos, que podemos analizar gregariamente.

– El "voto asustado", aquel que reaccionó a la estrategia polarizante, a la cual echó mano el oficialismo, contrastando la autoproclamadas bonanzas de la actualidad, contra las (también autodefinidas) calamidades del pasado. Ese votante vio que la posibilidad de que Cristina ganase nuevamente era motivo suficiente para votar a Cambiemos.

– El "voto esperanzador", aquel que ya apoyó a Cambiemos en 2015 y respalda (aún) la perspectiva de un mejor futuro, se hizo presente en los comicios, convirtiéndose lentamente en un voto duro del oficialismo.

– El "voto estratégico", que abandonó las terceras fuerzas (massismo en Buenos Aires y Lousteau en Ciudad de Buenos Aires) para migrar hacia sus segundas preferencias, ante el escenario de polarización que se terminó imponiendo con fuerza.



Sin duda en los próximos días se recopilarán valiosos y extensos análisis, pero la verdad, el motivo del voto dominical descansó en lo que el votante sintió. Como esgrimió Quinto Tulio Cicerón, el votante debe sentir que, al votar por ti, tiene la esperanza de recibir alguna recompensa.

No fue Carrió, fue Horacio

No es una tarea sencilla responder por qué o por quién se gana una campaña. De hecho, no hay nunca un solo factor que pueda llevarnos al triunfo, o a la derrota. Una campaña es una sucesión de pequeñas acciones. El éxito de una campaña está en si esas acciones son estratégicamente llevadas a cabo en torno a la construcción e instalación de un mensaje tendiente a alcanzar los objetivos planteados.

La Ciudad de Buenos Aires tuvo un fenómeno sin precedentes en estas elecciones. No fue la candidatura de Carrió. No fue que Cambiemos, fuerza vecinal surgida de la Ciudad como PRO, ahora sea una fuerza nacional. No fue la candidatura de Daniel Filmus. No fue la candidatura de Martín Lousteau. La excepcionalidad en la campaña de Ciudad de Buenos Aires fue la gestión que identifica a Horacio Rodríguez Larreta, y que, en términos de opinión pública, alcanza picos del 70% de imagen positiva. Uno de los tres pilares en el armado político de Cambiemos (Macri-Vidal-Larreta) es, por cierto, quien cosecha mejor imagen de gestión.

Carrió llevó una campaña nacionalizada a la Ciudad. Costó que hablase sobre la Ciudad, sobre el vecino y sobre las mejoras que quería resaltar Rodríguez Larreta. La estrategia de generar una comunicación de proximidad -esto es, mostrarse con el vecino, recorrer barrios, transmitir afecto, etcétera- fue una constante en los tres pilares de Cambiemos. Hace más de 2.000 años la cosa sigue siendo la misma, como decía Cicerón (en Breviario de campaña electoral), el pueblo desea que el candidato lo conozca por su nombre, lo halague, mantenga un trato asiduo con él, sea generoso, suscite la opinión popular y ofrezca una buena imagen en su actividad pública.

En el poroteo, Horacio tendrá algo que Macri nunca tuvo: mayoría en la legislatura porteña.

Nada oculta más que lo evidente

Esta máxima es un recurso útil para analizar actores, estrategias y contextos. Aplicada a la campaña de Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires hubo varias "no presencias" que definieron la estrategia. No aparecieron actores intrínsecos al kirchnerismo, pero también denostados por la opinión publica (sobre todo no kirchnerista) como La Cámpora o el ex vicepresidente Amado Boudou.

Por lo contrario, el equipo de campaña asesorado por el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí decidió darle más protagonismo a la gente. Ellos debían ser quienes mostrasen los problemas, y no Cristina quien los contase. Este fue el esquema que con oscilaciones se respetó hasta concluida las PASO.

¿Qué paso luego? Entrevistas, medios de comunicación y más Cristina. Volvió el discurso endogámico que Néstor siempre se esforzó por evitar.

No es una carrera de velocidad, sino de resistencia: La campaña que comienza

Matías Tombolini apareció en el escenario electoral porteño como lo había hecho Martin Lousteau hace unos años. Joven, economista, canchero, sin carrera política y con mucha exposición en medios de comunicación. Muy parecidos. Su espacio, el massismo en la Ciudad, sintió un aire revitalizador y de esperanza. Sobre todo, luego del baldazo de agua fría que sufrió Guillermo Nielsen cuando alcanzó solo el 0,91% de los votos en las elecciones ejecutivas de 2015. Sin dudas la de "Tombo" es una carrera que hay que analizar de cerca, aunque dependerá en gran medida de cómo se diferenciará de Lousteau y de Larreta.

El paso de Martín Lousteau por los sucesivos comicios es siempre una suerte de "epopeya", con victorias y derrotas dignas de estudiarse, ya que apenas hace dos años "casi le ganó a Larreta". Al presentarse al cargo de diputado nacional en 2013 dentro del frente UNEN cosechó 23,37%. Dos años después, ante una elección ejecutiva, sumo dos puntos, y logró alcanzar el balotaje. Descartadas las otras fuerzas los porteños concurrieron nuevamente y por sexta vez a las urnas apoyando con 51,64% a Larreta y 48,36% a Lousteau. Hoy, ese casi-triunfo parece estar en peligro.

Está claro que hay que buscar otra identificación con el electorado y no solo asegurarnos una parte de los votantes. Como le respondió el demócrata de los '50 y fallido candidato a la presidencia Adlai Stebenson, a un elector que le dijo "todas las personas inteligentes estamos con usted", "gracias, pero mi problema es que necesito una mayoría".

¿Y que paso con el peronismo?

Una pregunta de café que escucharemos en los próximos días y que los analistas intentaran responder tras los comicios. En términos partidarios el PJ tiene un poco menos de dos años para concebir un nuevo liderazgo. Está claro que la candidatura de Florencio Randazzo, lejos de ser una competencia puertas hacia fuera, lo era hacia adentro. Cabe esperar la voluntad por liderar el peronismo de los 14 gobernadores, como el salteño Juan Manuel Urtubey (ahora debilitado por una sorpresiva derrota), el chaqueño Domingo Peppo, el sanjuanino Sergio Uñac, el entrerriano Gustavo Bordet, el cordobés Juan Schiaretti, o el tucumano Juan Manzur. En modo "Game of Thrones" comienzan juegos de apoyos, postulaciones y operaciones.

La esperanza presidenciable de un "peronista con modales", Urtubey, parece no tener más proyección. Cambiemos logro imponer sus candidatos a diputados nacionales en Salta, obligando al gobernador a reformular su estrategia de liderazgo en el peronismo y su aspiración presidencial. En Tierra del Fuego la lista de la gobernadora fue superada por la del kirchnerismo y la de Cambiemos, quienes en el juego de la polarización desplazaron en tercer lugar a la lista oficialista.

Bordet en Entre Ríos no pudo conciliar su buena imagen personal con la de su lista. Por lo contrario, la propuesta de Cambiemos volvió a ratificar el resultado de las PASO y ganar la provincia con una diferencia en torno a 16 puntos.

En Santa Fe, Cambiemos obtuvo un resonante triunfo, relegando al peronismo al segundo lugar, al mismo tiempo que poniendo fin a la hegemonía socialista en el ejecutivo provincial. Por su parte, en Córdoba, Schiaretti fue derrotado por casi 20% en manos de Cambiemos.

Leyendas, mitos y creencias

La política argentina viene dando cuenta de la facilidad con la que leyendas, mitos y creencias arraigadas por décadas en la vida electoral del país pueden terminar súbitamente. Entre ellas, las referidas a la fortaleza de los partidos históricos como el radicalismo, el peronismo, la tan mentada "gobernabilidad" de la provincia de Buenos Aires, el voto ideológico de clase y la eficacia parlamentaria, entre tantos otros.

En casos domésticos, la performance del pampeano Martín Maquieyra (de sólo 28 años) frente a históricos referentes del radicalismo local y el gobernador peronista Carlos Verna marca uno de los desafíos de Cambiemos para los próximos dos años: renovar hacia adentro de su espacio las candidaturas tradicionales (más ligadas al radicalismo y sus filas históricas), proponiéndole al electorado caras jóvenes, nuevas y con mayor identificación con los votantes.

Otro de esos mitos de la política argentina que parece haberse derrumbado fue el de que la presencia del líder del partido en la boleta garantizaba cierto impulso o éxito en el caudal de votos. Pues bien, Mauricio Macri, como líder de Cambiemos se enfrentó a su primera elección desde que el PRO nació sin su participación en una boleta.

En las PASO el resultado a nivel país dejó latente una barrera simbólica, pero que resonará hasta las elecciones de 2019: los 40 puntos. Tras los comicios del domingo, Cambiemos logro cruzarla originando el fantasma de una presidencia con una victoria en primera vuelta (sin balotaje) asechará a sus adversarios.

