La revelación de Ed Sheeran sobre su año sábatico y su adicción a las drogas

El artista de "Shape of You" detalló que su repentina fama internacional lo afectó en una manera negativa. El refugio que buscó en su familia y cómo se recuperó.

El artista británico Ed Sheeran es una caja de sorpresas. Es que después de su incipiente estrellato en la industria musical, el cantante tuvo que tomarse un año sabático a fines de 2015 por su adicción a las drogas. El compositor de grandes éxitos como "Shape of You", "Thinking Out Loud" y "Lego House", admitió que gracias a su novia y familia se recuperó.

Durante su entrevista en The Jonathan Ross Show, el cantautor confesó que la exposición lo afectó de manera negativa y empezó a "caer progresivamente en hábitos peligrosos". Para Sheeran, parte de su problema fue no poder haberse adaptado, en un principio, a la industria porque estaba constantemente trabajando en su tour.

Ed Sheeran confesó que su año sabático de la música fue por culpa de las drogas.

Aunque no dio detalles sobre que sustancias consumía, la estrella pop resaltó que gracias a su pareja, Cherry Seaborn, y sus familiares pudo "liberar todos sus demonios". "Yo no me estaba dando cuenta de lo que sucedía. Hasta que un grupo de mis cercanos me apartó y me dijo que tenía que calmar", expresó Sheeran en la nota.

"Al principio fue todo diversión, porque empezó en una fiesta. Pero después seguí por mi cuenta y ya no lo era", agregó el cantante. Una vez que decidió que era momento de salir adelante, tuvo que tomarse un año libre del ambiente. "No puedo escribir bajo los efectos de la droga", aseveró el artista de 26 años.