The Best: la FIFA también premiará al mejor entrenador, el mejor arquero y la mejor hinchada

Toda la atención del premio The Best, estará centrada en Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Esta tarde, en el famoso teatro London Palladium, de la capital británica, se elegirá al mejor futbolista del año, en donde el portugués corre con una leve ventaja. Sin embargo, eso no sera todo.

En la gala, la FIFA también entregará el premio al Mejor entrenador, cuyos candidatos son el francés Zinedine Zidane, que guió a Real Madrid a ganar dos veces seguidas la Champions, y los italianos Antonio Conte, campeón de la Premier League con Chelsea, y Massimiliano Allegri, que llevó a la Juventus a un nuevo "Scudetto" y a la final de la Liga de Campeones.

La FIFA entregará este año por primera vez un premio al mejor arquero y los tres aspirantes son el italiano Gianluigi Buffon (Juventus), el costarricense Keylor Navas (Real Madrid) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich).

En fútbol femenino, las nominadas a mejor jugadora son la venezolana Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat/Florida State Seminoles), la estadounidense Carli Lloyd (Houston Dash/Manchester City) y la holandesa Lieke Martens (Barcelona).

Los tres nominados a mejor entrenador del fútbol femenino son el danés Nils Nielsen (seleccionador de su país), el francés Gerard Precheur (Olympique de Lyon) y la holandesa Sarina Wiegman (seleccionadora nacional).

También se entregarán premios al mejor gol (la venezolana Castellanos, el francés Olivier Giroud y el arquero sudafricano Oscarine Masuluke), a la mejor hinchada (Borussia Dortmund, Copenhague y Celtic de Glasgow), al gesto "Fair Play" y el Once Ideal.