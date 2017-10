Con una tristeza tremenda, la Chilindrina atraviesa el momento más duro

La Chilindrina acaba de protagonizar el trailer que promociona en Latinoamérica, la nueva temporada de la serie Stranger Things.

Más allá de lo bien que se muestra en las imágenes, la actriz contó luego que está en uno de los peores momentos de su vida y que ninguno de sus compañeros de El Chavo del 8, la llamó para felicitarla.

No me extrañaría que me llamara Carlos Villagrán, que ahora somos amigos, aunque antes no lo éramos. Pero es que comunicarse hasta acá es un verdadero problema porque no entra el wifi a ninguno de los teléfonos, ha tenido que ser a los teléfonos del hotel”, dijo La Chilindrina en una entrevista para La Once Diez.