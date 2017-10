Son cinco los puestos que se ponen en juego en el Concejo Municipal

En la jornada de hoy, los 76.360 rafaelinos habilitados para votar podrán elegir entre 6 fórmulas para que ocupen una de las 5 bancas que se deben renovar el 10 de diciembre de este año. Si se repite el alto número de participación de las PASO de agosto (74%), unas 55.000 personas sufragarán para determinar quienes los representarán en el Concejo Municipal.

Al igual que en diputados nacionales (ver página 8), las fuerzas que ponen en juego su representación también son las que concentraron la captación de las voluntades del electorado. Y hay candidatos en cada coalición que buscan renovar su banca por otros cuatro años.

Cambiemos logró una contundente victoria en las PASO, con el 41.22% de los votos (21.352 voluntades), gracias a los 11.005 votos que logró la sorpresa de aquella jornada, Leonardo Viotti, quien venció a quien ahora lo secunda, Raúl "Lalo" Bonino, quien obtuvo 10.347. En tercer y cuarto lugar aparecen dos mujeres, pero de extracciones diferentes: Alejandra Sagardoy, presidenta de la UCR a nivel local, y Marta Pascual, referente del PDP.

En segundo lugar se ubicó el PJ, consiguiendo 14.707 votos, lo que representó el 28.39% de los votos válidos emitidos. Jorge Muriel venció en la interna (7.897 votos contra 4.703), pero Leonardo "Tati" Parra logró ubicarse en el segundo lugar de la nómina final. Será importante no solo retener los 1.231 votos que consiguiera Florencia Armando, del Movimiento Evita, sino ampliar la cantidad de votos.

En tercer lugar quedó el Frente Progresista Cívico y Social con 5.439 votos (el 10.50% de los votos válidos emitidos). Natalia Enrico, quien venció en la interna a Alejandro Zeballos (3.081 a 1.971) deberá, al igual que el PJ, ampliar su base para poder retener su banca.



EL RESTO

El resto de los partidos que participarán en la jornada de hoy no lograron obtener una gran representación dentro del electorado en las PASO. De hecho, no lograron superar el 3% de los votos válidos emitidos.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores se ubicó en cuarto lugar, al conseguir 1.524 votos, lo que representó el 2.94% del total. Nicolás Ferreyra, representante del Partido Obrero, es su candidato.

El caso de 1Proyecto Santafesino es particular. Es que la interna que tuvieron le permitió potenciar el espacio político y lograr superar el corte que dejó a varios partidos en el camino, luego de la decisión del Tribunal Electoral de tomar como base el padrón y no los votos válidos emitidos, como se había dicho inicialmente. Juan Pablo Tschieder lidera la nómina y lo acompaña Graciela Maubé. Cada uno consiguió cerca de 700 votos, lo que le permitió llegar a los 1.377 (2.65% del total) y superar el corte.

El Movimiento de Articulación Popular, que encabeza Juan Soffietti, logró conseguir 1.169 votos en agosto, lo que representó el 2.25% de los votos válidos emitidos.



DE DONDE SACAR LOS VOTOS

Luego de que las PASO plantearan este escenario inicial, sobre el cual se basan estas generales, la pregunta era más que válida: ¿cómo aumentar el caudal de votos? Una de las respuestas es tratar de "robarle" al partido de al lado. La otra, es ir a una fuente de enormes recursos: los votos en blanco y anulados. Los primeros sumaron 1.933 y los segundos, son muy importantes: 4.718. Juntos suman más que lo conseguido por varios de los candidatos que se presentan hoy. ¿Habrán logrado cambiarle la opinión a alguno de ellos?



LAS BANCAS EN JUEGO

El PJ debe renovar dos bancas: la de Jorge Muriel (busca la renovación, ingresó en noviembre de 2015 luego del fallecimiento de Silvana "Chany" Fontanetto) y la de Marcelo Lombardo. El Frente Progresista Cívico y Social, ganador hace cuatro años, otras dos: la de Natalia Enrico (PS) y la de Germán Bottero (UCR, del sector que ahora está en Cambiemos). Finalmente, el PRO debe ratificar la de Raúl "Lalo" Bonino.

