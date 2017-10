Expectativa internacional ante las elecciones: el regreso al pasado o la profundización de las reformas

Un repunte real de las inversiones extranjeras, la consolidación del liderazgo regional y una continuidad del proyecto aperturista internacional. Todas estas y muchas otras variables de peso ante el mundo se pondrán en juego para la Argentina de Mauricio Macri en este domingo de elecciones legislativas.

El resultado de las urnas se extenderá más allá de las fronteras y en el gobierno están convencidos de que una cómoda victoria de Cambiemos en la mayor parte de las provincias será la llave de Macri no sólo para negociar mejor en el Congreso sino para obtener un amplio respaldo internacional y avanzar así con las reformas programadas a fin de volcar una mayor previsiblididad esperada a los mercados.

"Está claro que el rumbo elegido por Macri para regresar al mundo y dar más confianza en la Argentina no se modificará hacia adelante. Pero no podemos negar que un buen resultado electoral nos dará un fuerte empuje internacional a lo que venimos haciendo", admitió ante Infobae un destacado funcionario de la Cancillería.

No se trata de meras expresiones de deseo o simple optimismo del gobierno: del resultado electoral dependerá también el desarrollo de la abultada agenda internacional que le espera al Presidente a partir del mes que viene y durante el resto de su mandato. Una derrota en las urnas le ofrecerá a Macri un panorama incierto en su estrategia diplomática de regresar a la Argentina en el mundo y atraer inversiones.



Por lo pronto, Macri tiene algunos desafíos inmediatos en la agenda internacional como la visita al país del presidente de Perú Pedro Kuczynski el 8 de noviembre para desplegar el proyecto de inserción del Mercosur en la Alianza del Pacífico y el encuentro con el jefe de Estado de Bolivia Evo Morales pautado en Jujuy para el 28 de noviembre con la idea de renovar los acuerdos energéticos. Este escenario latinoamericano le dará al jefe de Estado una mayor fortaleza como líder regional ante el alicaído Brasil y México. Luego de esto, Macri estará al frente de la cumbre de ministros de Finanzas de 170 países que integran la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se realizará el 10 de diciembre en Buenos Aires bajo la idea de potenciar cuatro temas de la agenda pautada: los subsidios agrícolas y de pesca; impulsar mecanismos de facilitación de las inversiones; determinar normas para agilizar el comercio internacional con las pyme y nuevas reglas para el comercio electrónico.

A su vez, el gobierno tiene por delante el enorme desafió de la organización de la reunión de presidentes del G20 en Argentina el año que viene.

El resultado de las urnas podría arrojar certezas para las inversiones en dos aspectos: las vinculadas a los proyectos donde el Estado es socio y aquellas inversiones propias del mercado donde una derrota electoral sólo retrasarían la llegada de dólares. En este sentido, el titular de la Dirección de Negocios Internacionales, Marcelo Elizondo, explicó a Infobae que "las inversiones relacionadas con la participación público-privada para infraestructura o energía no se detendrá porque el Estado es socio. Pero si Cambiemos pierde confianza en las urnas se frenarán las inversiones del mercado".

Por el contrario, en el gobierno creen que el envió de las inversiones que le dio Macri a la Argentina no se detendrá. Según datos oficiales de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio, hasta el 31 de agosto hubo inversiones en el país por 70.774 millones de dólares, contabilizando 622 proyectos de 476 empresas. De acuerdo a los datos a los que accedió Infobae, la inversión se consolida como el principal motor de la expansión económica: en el primer trimestre de 2017 subió un 3% y en el segundo trimestre, esta tendencia habría marcado un alza del 10% anual. De acuerdo a los indicadores recientes, las estimaciones esperan que en el tercer trimestre el crecimiento sea aún más alto, previendo un incremento superior al 15%.

El rubro más destacado en inversión sigue siendo el de petróleo y gas, que entre enero y agosto de 2017 sumó anuncios por 11.650 millones de dólares concentrando más de la mitad de los anuncios de este año. Los sectores que le siguen en participación son el minero y el inmobiliario. Respecto al porcentaje de ejecución, el 54% de los proyectos de inversión extranjera fue concretado o está en ejecución, con proyectos avanzados en petróleo y gas (60% en ejecución o concretado, muchos con desembolsos plurianuales), telecomunicaciones, bienes de consumo, bienes industriales y salud.

"El fuerte dinamismo que está marcando la inversión indica que nuestro país ya está en un proceso claro de crecimiento. Un crecimiento económico que es sustentable, sólido y federal, el que estamos seguros que se acelerará en los próximos meses y años, y permitirá generar más y mejor empleo para los argentinos", expresó Juan Pablo Tripodi, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Más allá de este optimismo oficialista, el mundo está mirando el resultado electoral de este domingo en la Argentina por una simple razón: ninguno de los inversores extranjeros o jefes de Estado que tiene buena sintonía con Macri quieren ver la más mínima amenaza de que Cristina Kirchner pueda vuelva al poder.

"La Argentina ya empezó a volver al mundo y una señal de que la ex presidenta gane en los comicios y pueda competir por la presidencia en el 2019 será mal vista por los mercados y los países desarrollados", confió a Infobae un embajador de la Unión Europea. En esta misma línea de análisis se mostró esta semana el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y candidato a suceder en el poder de España, José Ignacio Cisneros, quien en su paso por la Legislatura porteña lanzó grandes elogios hacia Macri y confió en que la Argentina "siga el rumbo elegido".

No sólo la Unión Europea mira con atención lo que ocurrirá este domingo de elecciones. En China hay un fuerte optimismo de que el gobierno de Macri se imponga en las urnas como en las PASO. "La victoria de Cambiemos significa una ratificación del camino elegido y las inversiones", dijo a Infobae el embajador argentino en China Diego Guelar.

En un clima político favorable China prepara una bateria de inversiones en lo inmediato: la construcción de las dos represas en Santa Cruz por un costo de 5000 millones de dólares; los 177 oferentes para proyectos de energía renovable que se abren a fin de año; la construcción de las centrales nucleares por 15.000 millones de dólares y una apertura al aceite de soja argentino que se proyecta en más de 1300 millones de dólares. Nada despreciable.

Estados Unidos también proyecta inversiones en la Argentina y en el gobierno confían en una solución al conflicto por las exportaciones de biodiesel argentino. Claro que las empresas norteamericanas, al igual que las de la Unión Europea y otros países de la región, prevén una profundización de las reformas de Macri para potenciar la competitividad. Esto es: una reforma laboral, fiscal e impositiva que baje los costos de los productos.

Mario Blejer, el ex presidente del Banco Central y una de las voces más escuchadas por los inversores extranjeros fue tajante al hablar del futuro en este sentido: "el gobierno debe tomar medidas que aumenten la productividad y competitividad para que no se dependa siempre de cuánto está el dólar", dijo. El problema, en caso contrario, seguirá siendo el de una dependencia del sistema cambiario y la lejanía de un cambio en la economía real. Para esto, hace falta voluntad política, poder y un buen empujón en las urnas.

Fuente: Infobae