"La Argentina no está ni para papelitos ni para globitos"

Massa y Stolbizer brindaron una conferencia de prensa como cierre de su campaña electoral. "No estamos para fiestas ni para actos, lo más importante es que lleguemos a la verdad", enfatizó el tigrense. La candidata, por su parte, afirmó: "Venimos a dar la cara, no se puede ser cómplices de los que quieren sacar provecho".

Los candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires del frente "1País", Sergio Massa y Margarita Stolbizer, afirmaron que "Argentina no está ni para papelitos ni para globitos", a la espera de certezas sobre la identidad del cadáver hallado en el Río Chubut, y pidieron a "todas las fuerzas políticas" que llamen a "votar en paz".

"No estamos para fiestas ni para actos porque la Argentina tiene una herida que la tenemos que cerrar. Lo más importante es que lleguemos la verdad", enfatizó Massa durante una conferencia de prensa en el Museo de Arte Tigre (MAT).

En tanto, Stolbizer aclaró: "No hacemos un acto de cierre pero venimos a dar la cara. No se puede ser cómplices de los que quieren sacar provecho ni poner las cosas en un cajón para no hacerse cargo".

Por su parte, Massa consideró que "lo más importante es que lleguemos la verdad (en el caso Maldonado), no se trata de ver quién protege a quién", y cuestionó: "A cuatro días de una elección, llegar con la sociedad conmocionada y dividida por el uso político de una desaparición o presunta muerte nos lastima como país y hacia el futuro".

"La verdad no es lo que grita uno o lo que grita otro, la verdad está en el medio. La verdad está en no pararse en posiciones extremas que nos hacen ver como enemigos. Queremos pedirle a todas las fuerzas políticas que desde hoy hasta el domingo llamemos a votar en paz, a respetar el voto y cuidar esta democracia", manifestó.

Además, pidió tener "la humildad de entender que estamos recibiendo lecciones de vida de parte de la familia de Santiago (Maldonado)", y precisó: "Terminamos suspendiendo la campaña porque hay un hecho que nos marco. Todos tenemos que pelear para que haya justicia cuando hay una familia que sufre por el fracaso del Estado".

"Es raro y triste que lleguemos al momento que termina la campaña cruzados por violencia, muerte y dudas. Sentimos que había que suspender los actos de campaña porque los argentinos no tienen mucho para festejar en estas horas sino lo contrario", sentenció.

En ese marco, Massa volvió a pedir el voto de los bonaerenses para "defender a la clase media, las pymes, y la seguridad", y manifestó: "El domingo los argentinos se tienen que sacar de encima el miedo, que la gente elija con libertad".

Fuente: La Prensa