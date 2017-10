¿TIBIO CIERRE DE CAMPAÑA?

Hoy, a las 8 de la mañana, comenzó la veda electoral para las elecciones legislativas del próximo domingo. En cualquier otra oportunidad hubiéramos dicho que hubo un cierre de campaña “al rojo vivo”, como suele ocurrir en nuestro país.





Si bien es cierto que las elecciones de medio término no concitan el mismo interés que las que se realizan para elegir cargos ejecutivos, es decir para decidir por presidente, gobernadores e intendentes, el acto comicial que se avecina reviste una importancia relevante, ya que en él se juega, nada más y nada menos, que la nueva conformación de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y de las legislaturas provinciales y las mayorías y minorías que en ellas quedarán instaladas, al menos por los próximos dos años.





Y esta relevancia a la que me refiero, que si bien siempre es ponderable, lo es más en este momento, puesto que de la nueva conformación dependerá, en gran medida, el futuro del plan político que el actual Ejecutivo Nacional viene ejecutando a los tumbos con la composición de fuerzas que desde el inicio de su gestión siempre estuvo en desventaja en el Parlamento Argentino.





A nadie se le escapa que este gobierno es, a nivel legislativo, uno de los más débiles de la historia insitucional argentina. Sin embargo, la envergadura de los problemas cuyunturales por los que atraviesa nuestro país tornan de imperiosa necesidad que “cambiemos” cuente con mayorías en ambas Cámaras, para poder desplegar un trabajo organizado y sin los quebraderos de cabeza que siempre supone el “tire y afloje” que se produce cuando se tienen que negociar con las bancadas opositoras y con los eventuales aliados hasta la última coma de un proyecto de ley.





Siendo que el Poder Legislativo, en el Sistema Representativo de Gobierno, supone un contrapeso necesario e indispensable para el funcionamiento equitativo del Poder, éste no debe representar, bajo ningún concepto, un freno insalvable para la concreción de los planes que le fueron presentados en su momento a la ciudadanía, planes por los cuales ésta dio, mediante el voto, su apoyo a la administración de Mauricio Macri.





Todos los que nos interesamos en la política y en sus asuntos, somos absolutamente conscientes de los “palos” que se le ponen a aquellos gobiernos que no cuentan con una mayoría propia a la hora de elaborar las leyes que son los instrumentos con que van a poder materializar sus promesas de campaña. Estos “palos”, en mucho más casos de los que nos gustaría reconocer, son puestos por la simple razón de entorpecer la labor de gobierno, y de esa manera crear un ambiente desfavorable, que a la larga va en desmedro de la sociedad en general.





Nadie quiere hoy volver a esa “escribanía de gobierno” que representaba el Congreso de la Nación en tiempos del régimen kirchnerista, porque somos plenamente conocedores de los grandes males que se habría podido ahorrar al pueblo si el Poder Legislativo hubiera trabajado y actuado acorde a la gran responsabilidad que conlleva en sí misma su labor y que, en definitiva, es su fin primigenio. Pero tampoco carece de verdad la aseveración de que un parlamento que hace “abuso” de su función, posicionándose como un grupo corporativista opositor, por la oposición en sí misma, es decir por oposición sin sentido, sólo logra frustrar las expectativas ciudadanas y agravar los problemas preexistentes de la sociedad que representan.





Y decía al comienzo de esta nota, que el presente no fue un cierre de campaña con las acostumbradas características de todos los que lo antecedieron, con eso que llamamos “al rojo vivo”, porque el hecho de haberse encontrado, a tan sólo cuatro días del mismo, el cadáver que hoy se intenta develar su identidad, aunque todo indique que se trata del activista Santiago Maldonado, hizo las veces de “cortina de humo” que condicionó a todas las agrupaciones políticas argentinas, ya sea para hacer los acostumbrados actos multitudinarios, como, también, las declaraciones que, al haberse politizado este caso de la manera que se hizo, impidió realizar a los principales candidatos que juegan en la actual contienda electoral, quizá por un muy fundado temor a cometer un error insalvable.





Esto demuestra a las claras lo endeble y frágil que aún hoy, a 34 años de la recuperación de la vida democrática en el país, resulta la actividad político insitucional argentina.





En editoriales anteriores hice mención de las mil conjeturas que se tejen alrededor del Caso Maldonado, y del hallazgo de ese cuerpo sin vida flotando en el Río Chubut, justo cuando la campaña electoral estaba por tocar su fin. Y, si bien no hay nada confirmado todavía, la conjetura que más resuena en la sociedad es la que avala la hipótesis de que intereses contrarios al gobierno de Mauricio Macri hallan “plantado un cadáver” para desprestigiar su labor y llevar agua para su propio molino.





Esta última posibilidad se barajaba en el ambiente político aún antes de que los miembros de la Prefectura Nacional dieran con ese cuerpo sin vida. Ya lo había anunciado con antelación el ex Presidente Eduardo Duhalde en declaraciones que realizó oportunamente, y que bien conoce de estas cosas, ya que él mismo se vio obligado a adelantar las elecciones del 2003 cuando se dieron los sucesos que culminaron con la muerte de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillan.





Entonces, considerando lo expresado en el párrafo anterior, casi me veo tentado a cambiar mi opinión sobre la tibieza con que culminó la presente campaña electoral, puesto que, se trate de Santiago Maldonado o de cualquier otro ciudadano argentino, el sólo hecho de “plantarle un muerto”, ya no al gobierno, sino a todo el sistema democrático argentino, es en sí mismo un hecho despreciable, repudiables desde cualquier ángulo o lugar desde el que se lo mire, y estaría demostrando hasta que punto han llegado ciertos sectores con intereses muy puntuales, porque no se puede hablar de pasiones en estos casos, para echar “nafta” a una situación nacional política, económica y social de por sí inestable y muy inflamable.