Comenzaron las II Olimpíadas Universitarias Rafaelinas con la charla de Bonadeo

El intendente Luis Castellano le dio la bienvenida a la ciudad: "Para nosotros es un honor recibir a Gonzalo Bonadeo en el marco de las II Olimpíadas Universitarias. Esta es la segunda edición, en una Rafaela que va avanzando y quiere convertirse en ciudad universitaria, vincular el deporte y la salud con la educación".



También resaltó su "historia de vida y como periodista deportivo nos ayuda y enriquece mucho. Nos ayuda a muchos jóvenes a pensar y reflexionar en esta idea de ciudad universitaria y deportiva para la que estamos trabajando ahora y para los próximos años".



Por otro lado, expresó que "en Rafaela hay 6 mil estudiantes universitarios, hay varias universidades públicas y privadas. Estamos trabajando firmemente para hacer de Rafaela un importante polo universitario de la región y hacia allí vamos".



El deporte ayuda al pensamiento

A su turno, Bonadeo manifestó su placer "por estar en Rafaela. En mi experiencia aprendí que después de hacer deporte, pensaba mejor y tenía más ganas de hacer cosas. Históricamente en Argentina buscan hacer sentir que el deporte no está vinculado con la intelectualidad y es todo lo contrario".



Con respecto a esto, remarcó: "La actividad física le aporta más oxígeno al cerebro, haciendo que se pueda pensar mejor, ser más creativo. Respecto al tema de las adicciones, es muy difícil que un chico o una chica que practica un deporte pueda hacerlo en un estado alterado químicamente. Soy de la idea de que más deporte en las escuelas, más deporte en las universidades, más clubes en la sociedad, más chance hay de que andemos todos bien".



Finalmente, con humildad aclaró: "Yo no soy disertante, no soy docente, no soy disciplinado para ser docente. Trato de transmitir mis experiencias y me gusta hacerlo. También me gusta saber lo que piensa el auditorio, por eso vamos a darle la posibilidad a la gente de preguntar lo que tenga ganas".



Y confirmó esta afirmación al darle la posibilidad a los asistentes de hacer todas las preguntas, además de responder las del periodista deportivo de nuestra ciudad, Néstor Clivati, quien tuvo a su cargo la entrevista a Bonadeo.



La competencia

La competencia deportiva prevista para el día de hoy a las 13:00, se traslada al próximo viernes 27 de octubre. Será en cuatro disciplinas: fútbol masculino, basquet masculino, voley femenino y basquet femenino.