Javier Mascherano le respondió a quienes acusaron a la Selección argentina de ser “un club de amigos”

Pasaron casi un año sin hablar, enojados con la prensa por rumores y acusaciones. Pero tras la agónica clasificación al Mundial, los jugadores de la Selección argentina levantaron la veda y volvieron a dar notas.

Uno al que todos querían escuchar nuevamente es Javier Mascherano, y el Jefecito dio una entrevista con Fox Sports Radio, en al que tocó varios temas.

Una de las primeras cuestiones tuvo que ver con la referida a que la Selección se había convertido en un “club de amigos” y siempre se convocaba a los mismos jugadores, sin importar su nivel. “Ése era uno preconcepto, era aferrarse a algo que no tenía sustento. ¿Club de amigos? La mayoría de nosotros hemos permanecido en la elite del fútbol por diez años. Es difícil permanecer por la amistad en este nivel. Es una manera de minimizar la carrera de un jugador", se defendió Masche.

El jugador del Barcelona, también opinó sobre dónde se siente mejor en la cancha: "Me voy a considerar toda la vida volante central. No significa que tenga algún problema para jugar en otra posición. En Barcelona lo hice en todas las posiciones de atrás y en el medio”.

"El entrenador sabe que puedo jugar de volante central o me puede utilizar atrás -continuó Javier-. Yo no tengo problema. Si hay algo que me ha gustado es competir. Si tengo que competir como marcador o volante, no tengo problemas. Lo hablé, sabe que puede contar conmigo. Trato de rendirle en lo que pueda".

Además, repitió que tras el Mundial dejará la celeste y blanca: "Lo que menos quiero ponerme es en el Mundial. No intento hacer lobby. En el caso de ir, significa que me lleva el entrenador. En caso de ir, terminaría ahí".

Al momento de hablar del partido con Ecuador, el excapitán nacional recordó que al momento de recibir el gol "podías decir ‘se terminó todo’. O revelarte; no teníamos más nada que perder. El equipo tomó lo segundo. Hubo una revelación liderada por Leo, que fue el estandarte de la idea de juego".

También se refirió al Brujo Manuel y a la “ayuda” que pudo haberles brindado para meterse en Rusia 2018: "Sinceramente no lo vimos. Después leímos y escuchamos. Si realmente ayudó, bienvenido sea. Creo que nos ayudó un poco más Leo, ja. Pero si ayudó el brujo, respeto cualquier tipo de creencia".