Osada, sensual y mucho más: Tina Turner sorprende a sus 77 años con un jugado look

Tina Turner tendrá su musical. “The Tina Turner Musical” contará la historia de la cantante desde sus inicios hasta convertirse una de las estrellas más influyentes de su generación. A los 77 años, la estrella se mantiene en forma. Estuvo en la presentación que se hizo en Londres. Recordemos que está alejada de los escenarios y desde hace siete años vive junto a su pareja en Zurich.

Tina presentó a la protagonista de la obra, quien se pondrá en su piel, en las redes sociales. Se trata de Adrienne Warren, quien trabajó en distintos papeles sobre los escenarios de Broadway y en series de televisión como “Orange Is the New Black”. “Crecí viendo a Tina. Sabía cómo sacudir mis caderas antes de que pudiera abrochar mis zapatos”, contó la actriz.

A lo largo de casi 50 años, Tina conquistó los escenarios con temas como “River Deep-Mountain High”, “Proud Mary”, “Let’s Stay Together”, “What’s Love Got to Do with It”, “What You Get Is What You See” y “Private Dancer”, entre otros.