Malena Guinzburg nos habló de su particular dieta: "Me da miedo volver a engordar"

Malena Guinzburg viene sorprendiendo desde hace tiempo por la transformación de su figura. Ante las decenas de consultas que recibe en las redes sociales sobre el método para verse tan estilizada, la humorista, integrante del programa "Morfi, todos a la mesa", reveló.

Sin demasiados secretos, la hija de Jorge Guinzburg, aseguró que cambió sus hábitos alimenticios gracias a un libro de la nutricionista estadounidense Haylie Pomroy. Se trata de "la dieta del metabolismo acelerado" que consiste, entre otras cosas, en eliminar "harinas, lácteos, alcohol y productos light".



Con una fotografía actual en Instagram, la cómica describió su lucha para bajar de peso y se mostró orgullosa de su figura.

Lo publiqué porque me hicieron preguntas sobre eso, hoy me da pudor volver a hablar y me da miedo volver a engordar y meterme las palabras en el orto".



"Tiene que ver con un cambio integral de cuerpo y mente. Con esa dieta bajé cinco kilos y despúes bajé por mi cuenta, cinco kilos más. Me da mucho pudor de verdad, es un texto y se me fue de las manos el rebote", amplió la actriz.



La hija del recordado conductor, subrayó: "Perdés noción de que pueden levantarlo de todos lados. Me siento como 'ay ella, quién se cree que es'. Me preguntaban mucho y lo puse. No soy médica, solo puse una dieta que yo hice, es lo que me funcionó a mí a nivel personal. Después hay nutricionistas, médicos y a cada uno le sirve cosas distintas".