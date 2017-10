Soffietti: "No creo que la seguridad se arregle desde la perspectiva policíaca, con más móviles"

Juan Soffietti, durante el Debate del CPR se refirió a una temática muy preocupante en la ciudad como lo es la Seguridad : "es un tema muy delicado, lo que propongo es que nos pongamos a estudiar sobre la seguridad. Es un problema que no está estudiado profundamente, cuando hablamos de delitos de menores, estamos hablando de delitos que no son profesionales, que no tienen que ver con la estructuración ilegal de tráfico de personas, de drogas, de auto-partes".

"Eso se resuelve con políticas de Estado, de Infancia, que estén atentas a estos problemas, al estado de precariedad en que viven nuestros vecinos, tenemos que conocer que atrás de un niño que delinque hay una familia desgarrada, desgarrada por falta de empleo, por precariedad", continuó el Candidato.

"Parece que, que estoy eludiendo no, pero no creo que aumentando las penas se arregle las penas. No creo que se arregle de la perspectiva policíaca o con más vehículos, por el contrario, creo que se trata de resolverlo con más agentes, más agentes comunitarios y con más espacios en donde esos niños puedan ingresar socializarse", finalizó Soffietti.