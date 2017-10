Pocas empresas esperaban crecer este año, pero el 30% ya está en positivo y contrata más personal

Para las empresas, 2017 se presentó como un año "desnivelado", con diferencias en cuanto al desempeño de sus negocios, según los sectores o industrias. Sin embargo, en términos generales, el año fue menos duro de lo esperado. Así lo muestra un informe de la consultora Hidalgo & Asociados (H&A), especialista en gestión de recursos humanos, que relevó la situación actual de más de 180 compañías, de 16 sectores diferentes, durante los primeros nueve meses de 2017.

"Lo proyectado fue un poco peor de lo que finalmente pasó. Hubo empresas que crecieron, a pesar de que eso no estaba en sus pronósticos. Fue bastante sorpresivo que gran parte haya crecido cuando esperaba estar estable", destacó Manuel Rossi, CEO de la consultora. Según los datos de la encuesta, en los últimos meses de 2016 sólo el 10% de las empresas esperaba crecer durante 2017, pero en lo que va este año, un 28% consiguió mejorar la situación de su negocio. "Quienes crecieron en estos meses lo atribuyen, especialmente a la mayor demanda de productos y servicios (75%), y en segundo orden, a la apertura de nuevos mercados y nuevas líneas de productos y servicios", precisó el informe.

Uno de los casos es el del Grupo Newsan: "Nuestra situación de negocio ha mejorado, si bien no alcanzamos aún los niveles de 2015, sí mejoramos respecto al año pasado", comentó Sandro Cosentino, gerente de Área de Recursos Humanos, Seguridad e Higiene y Servicios Generales de la compañía, que lo atribuyó, en parte, a los cambios en el comportamiento del consumidor, que ya no vuelca sus ahorros hacia los productos electrónicos, sino que ahora tiene otras motivaciones, como los créditos hipotecarios.

Con todo, se destaca una diferencia con respecto a años anteriores: bajó la cantidad de empresas que se vieron obligadas a cambiar sus presupuestos sobre la marcha. En octubre de 2016, por ejemplo, el 55% de las empresas encuestadas había tenido que hacer ajustes al presupuesto previsto. Este año, ese porcentaje bajó al 35%. "Las empresas están entrando en una zona de mayor previsibilidad", analizó el CEO de Hidalgo & Asociados.

Sin embargo, el informe mostró un aspecto negativo, ya que el 16% de las empresas tuvo que reducir personal. "El tema del empleo es un poco herencia del año anterior. El año pasado, el negocio había decrecido bastante más que las dotaciones. Y este año, sobre todo en la primera parte, hubo empresas que tuvieron que reducir. Pero los márgenes en los que se redujeron no son alarmantes. El 70% de los casos redujo menos del 2%", advirtió Rossi.

Por otro lado, los ajustes de los salarios para el personal fuera y dentro de convenio, fueron muy parejos (24% versus 23% respectivamente), tal como venía sucediendo en los últimos años. Sumadas, las empresas encuestadas facturan $ 900.000 millones anuales y emplean a más de 250.000 personas. La consultora realiza este informe tres veces al año, desde 2014.

"Aunque este año se presentó mejor de lo esperado, sigue estando lejos de lo deseado. El 2016 fue un año donde buena cantidad de las empresas que encuestamos fueron a la baja versus 2015 y esto lo están viviendo como un repunte", aclaró Rossi, que también advierte un cambio de clima entre los empresarios y hombres de negocios. "Aún el año pasado, donde los negocios se vieron achicados, la sensación, al menos dentro de este grupo de empresas, era de un invierno que estaba pasando. Pero obviamente no es el arranque fuerte o el boom que nos dijeron o que creíamos que venía, pero sí se empieza a prever que la cosa mejora", concluyó el directivo.

Fuente: Cronista