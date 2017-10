Un disfraz de Ana Frank para Halloween provocó reacciones a favor y en contra

En las redes sociales, se generó un debate entre los que criticaron a los vendedores por lucrar con su figura y los que prefieren que sus hijas se vistan como ella y no como princesas.

Un disfraz para Halloween que resultó ofensivo y provocó un polémico debate en las redes fue retirado de la venta: se trata del traje de Ana Frank, la chica judía que fue asesinada después de ser encontrada con su familia por los nazis en un escondite de Amsterdam, detrás de un comercio, y que se hizo célebre cuando su padre Otto, sobreviviente, publicó su diario.

El traje, un vestido azul abotonado con una boina verde y un bolso marrón, costaba 25 dólares y era promocionado con la frase: "Ahora su hija puedejugar a ser una heroína de la Segunda Guerra".

A raíz de la catarata de críticas negativas, uno de los sitios de e-commerce que ofrecía el traje eliminó el producto . Halloweencostumes.com se disculpó a través de un vocero que dijo que "no existía una intención de ofender" .

Los críticos señalaron que lucrar con la imagen de la adolescente que es un ícono de la Shoah no era ético y que un disfraz la trivializaba. "Aprendemos de la vida y la muerte de Ana Frank, la honramos para prevenir futuras atrocidades", dijo la Liga Antidifamación en Twitter.

"Hay formas más apropiadas de honrar la memoria de Ana Frank de conmemorar el legado de Ana Frank que a través de un disfraz de Halloween que es ofensivo y trivializa su sufrimiento y el sufrimiento de millones durante el Holocausto", coincidió Alexandra Dewitt, portavoz del Centro Ana Frank para el Respeto Mutuo.

Sin embargo, muchos de los usuarios en Twitter no apoyaron la ofensiva y aseguraron que ellos preferían que sus hijas se disfrazaran como Ana Frank, por la valentía que representa su imagen, antes de que elijan el traje de una princesa o personaje ficticio de una serie. "Es la admiración por la joven y no el horror lo que debería estar en la conversación", subrayó una de las internautas. En la misma sintonía, otros defendieron la iniciativa al considerar a la joven como "inspiración para millones de personas" y hasta se animaron a admitir que no ven la hora de poder comprarlo.

Hasta ayer, a pesar de los cruces en la red, el disfraz se encontraba disponibleen algunos sitios de venta.