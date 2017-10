Luis D'Elía declara hoy por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA

Luis D'Elía prestará declaración indagatoria este jueves en la causa que investiga el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado terrorista a la sede de la AMIA ocurrido en 1994. Luego de que por los tribunales federales de Comodoro Py 2002 pasaran, entre otros imputados, el ex canciller Héctor Timerman y el ex espía Ramón Allan Bogado, el líder piquetero visitará hoy a las 8.30 el juzgado de Claudio Bonadio.

"Es un verdadero disparate al que me somete la justicia macrista, a la que nos someten las listas negras. Diremos todo lo que tenemos que decir, que estamos asqueados de la falta de verdad y justicia. El expediente AMIA está contaminado de política internacional y las víctimas siguen reclamando justicia. Es un día de sentimientos encontrados, a 3 días de las elecciones, con un clima enrarecido por la muerte y por el crimen", señaló el dirigente piquetero en su programa de radio Rebelde.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que le permitiera dotar de impunidad a los iraníes acusados de volar la sede de la mutual judía. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista. El accionar delictivo denunciado por el fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno. El medio elegido para concretar el plan fue el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Al igual que Fernando Esteche, Alejandro Khalil y Bogado, D'Elía habría intervenido en los canales paralelos de comunicación y negociación, que, según la acusación, fueron necesarios para avanzar con el objetivo criminal.

En su dictamen, Pollicita escribió: "Resulta claro que estos sujetos que estuvieron históricamente alineados ideológica y económicamente con Irán de ningún modo iban a proponer o realizar gestiones para la firma de un instrumento que de alguna manera ponga en riesgo los intereses de ese país, sino todo lo contrario, extremo que demostraría la real finalidad del acuerdo finalmente rubricado".

A principios de octubre, el dirigente social, a través de su abogado defensor Adrián Albor, presentó un pedido de eximición de prisión, pero Bonadio la rechazó "in limine" al considerar en ese momento que "no hay ninguna orden restrictiva de la libertad respecto de los imputados en la causa", en la que el militante kirchnerista está imputado.

"Quieren montar un show conmigo —dijo D'Elía la semana pasada—. Creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene es muy duro. Un gobierno que se parece cada vez más a la dictadura genocida". "Van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de la lista negra; me parece que el primero soy yo el jueves, quiera dios que no", señaló D'Elía en Radio Rebelde.

Cuáles son las próximas indagatorias

Para el viernes 20 fueron citados Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado, secretarios privados del ex canciller, que habrían participado de una gira que empezó por Caracas (Venezuela) y culminó en Zurich (Suiza).

El 23 deberán comparecer el ex vicecanciller Alberto D'Alotto y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini. Y para el 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.

El 25 tienen que presentarse la ex procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Kirchner.

Fuente: Infobae