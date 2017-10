Paz Cornú, infraganti con su nuevo novio modelo

A los 40 años, Paz Cornú vuelve a apostar al amor. Luego de ser fotografiada mientras paseaba por Palermo, la diseñadora confirmó su nuevo noviazgo con un joven al cual le lleva 9 años.

Paz conoció a Diego Orden en Tequila hace un mes. Él tiene 31 años, es contador, modelo y amante del crossfit. “Nos estamos conociendo. Con Diego nos divertimos y vivimos el presente. Los dos queremos pasarla bien”, reconoció ella.

“Desde que se me derrumbó la idealización del cuento de hadas –porque con el padre de mis hijos no pude cumplirlo–, tengo otra filosofía, donde la prioridad es pasarla bien. Ya no me pongo la presión del ‘para toda la vida’, ni creo en mantener una pareja por el qué dirán o por los hijos”, dijo Paz, quien hace un año se separó del empresario Jorge Basile, padre de sus hijos.

“Antes vivía en una constante búsqueda de la familia, la maternidad, la empresa… Pero Diego tiene mucha suerte, porque me encuentra en el mejor momento de mi vida. ¡Estoy mejor que a los veinte! Ya tengo mis hijos, mi casa, mi marca de ropa. Estoy plena, en equilibrio y liberada de las estructuras”, reveló la diseñadora.

A pesar de que nueve años los separan, la diseñadora asegura que “para el amor no hay edad, siempre y cuando se esté en la misma sintonía. No soy prejuiciosa. Siempre salí con tipos más grandes, porque necesitaba una seguridad que ahora tengo sola, pero soy una mujer con mucha energía y me entiendo más con un hombre joven”.

Por último, Paz confesó: “Nunca proyecté tan poco en mi vida como ahora. Sólo quiero pasarla bien y divertirme sin ataduras. ¡El tiempo dirá!”.