“Trabajo como si tuviera que pagar el alquiler”: Wanda y su confesión más “polémica”

Después de haber atravesado rumores de crisis, y de haber participado en la novela “Golpe al Corazón”, Wanda Nara sorprendió con una declaración que llamó la atención de todos.

En este sentido, en un diálogo exclusivo con la revista Caras, Wanda señaló: “Me encanta trabajar, lo hago desde muy chica y amo hacerlo. ¡Amo ganar mi plata! Por eso me da mucha risa cuando me instalan eso de ‘esposa de jugador que no hace nada’, porque no es mi caso, ni nunca lo fue”.

Y luego agregó, con orgullo: “Muchas veces trabajo como si realmente tuviera que pagar un alquiler y creo que ese es el secreto. Le pongo la misma pasión que cuando de verdad lo necesitaba para pagarme el tren que me llevaba a los casting que me presentaba”.

Paralelamente, Wanda también habló de los rumores que señalaban la presunta existencia de una posible crisis de pareja con Mauro Icardi.

“Es mentira. Creo que estamos en nuestro mejor momento”, afirmó la esposa de Icardi, luego que concluyó que, “esta vez, no renovará sus votos de amor porque no le trajeron suerte la vez anterior”.