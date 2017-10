En el debate del CPR, VIOTTI demostró sus aspiraciones para ser Intendente

Los seis aspirantes a bancas participaron del último debate LOCALES Hoy Redacción Por Fue ayer en la sala del teatro Lasserre, con organización del Círculo de la Prensa. Enrico y Muriel que buscan la reelección, junto a Viotti, Ferreyra, Tschieder y Soffietti fueron los protagonistas.

FOTO CPR ESCENARIO. Enrico, Ferreyra, Muriel, Carlos Socceti (presidente del CPR), Soffietti, Tschieder y Viotti dispuestos por orden alfabético.

Con demora de más de media hora al horario anunciado, se desarrolló en la sala del Teatro Lasserre el debate de los seis cabezas de listas que el domingo participarán de las elecciones de concejales de la ciudad, estando en juego 5 bancas. La organización estuvo a cargo del Círculo de la Prensa, dando por abierto el acto las palabras de la secretaria Carina Ortiz, quien dio paso a los flamantes recibidos en comunicación social de la UCES, Belén Astegiano y Nazareno Rivero, quienes tuvieron a su cargo la moderación del debate, como así también difundir las reglas establecidas en cuanto a tiempo y participación de cada uno de los exponentes.

La primera instancia consistió en 3 minutos para cada uno de los candidatos, quienes mezclaron aspectos personales como forma de presentación, con algunas de sus propuestas e ideas para llevar adelante en caso de acceder a una banca. La primera en exponer fue la socialista Natalia Enrico, integrante del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, quien busca renovar su mandato de 4 años que vence en diciembre. Sostenida con la exhibición de algunos gráficos enumeró las obras realizadas en Rafaela por el gobierno provincial -del cual dijo fue el que más invirtió en Rafaela en toda la historia- citando el nuevo Hospital Nodal en construcción, el tramo del tránsito pesado, la guardia del hospital Jaime Ferré, entre otras. Recordó también haber presentado 130 proyectos durante su tiempo legislativo. Y resaltó los valores transmitidos por la familia, mencionando la presencia de sus padres en la platea.

Luego fue el turno de Nicolás Ferreyra del Partido Obrero (FIT) y representante de la izquierda, quien es empleado del Corralón municipal y estudiante, planteando críticas y propuestas, pidiendo por una banca que represente a los trabajadores y que aporte una nueva voz en el Concejo, fustigando a los partidos tradicionales sobre los cuales -dijo- "tenemos los resultados a la vista". Fijó además en 25.000 pesos el costo de la canasta básica, como piso para lo que se necesita para vivir con dignidad.

El peronista - oficialista Jorge Muriel dedicó la mayor parte de su tiempo a exponer su trayectoria personal, que lo llevó desde sus orígenes en el barrio Guillermo Lehmann hasta la actualidad empresaria de su propio esfuerzo personal, que en sus inicios compartió con Oscar Hattemer. Desfiló su familia en el recuerdo y también remarcó sus deseos de poder brindar igualdad de oportunidades a todos los rafaelinos, y ser parte de la transformación, lo cual fue lo que lo indujo a participar en la actividad política.

Por su parte Juan Carlos Soffietti del Movimiento de Articulación Popular, tras algunos señalamientos personales, repasó la conformación del nucleamiento que integra, en el cual existen personas provenientes de todas las ideas políticas, insistiendo en la necesidad de dotar al cuerpo legislativo de nuevas voces.

Muy crítico se mostró Juan Pablo Tschieder, de Proyecto 1País -massismo- quien apenas dejó atrás algunos datos personales dijo "quiero llegar a un Concejo que hoy no cumple con su función", ampliando que los actuales concejales no estaban cumpliendo el mandato encomendado por los votantes.

Finalmente cerró esa primera parte Leonardo Viotti, radical integrado a Cambiemos que fue el que reunió más votos en las primarias del 13 de agosto con 11.005 sufragios, siendo el único que luego de la formalidad de la presentación personal y su trayectoria laboral con 30 años cumplidos, encaró directamente a 2019 cuando en Rafaela se deba elegir intendente, ya que "ahí estará la verdadera posibilidad de cambiar", luego de un gobierno que viene desarrollando una gestión de más de dos décadas a través de varios representantes que ejercieron la intendencia.



IDA Y VUELTA

Comenzó luego un ida vuelta entre los candidatos, donde cada uno podía elegir a otro para formular una pregunta e intercambiar ideas, pero estando vedada la intervención del resto. Otra vez le correspondió a Natalia Enrico, dirigiendo su planteo al oficialista Muriel con el aspecto social como centro, donde este último acudió también al uso de gráficos para sostener su respuesta y enumerar todo lo que se vino haciendo en material social estos años, que fue mucho, según sostuvo.

Ferreyra también preguntó a Muriel, eligiendo el tema de la falta de viviendas en la ciudad, citando la cantidad de 5.000 unidades, recibiendo una rectificación de parte del peronista sobre un número menor según los inscriptos en el Instituto Municipal de la Vivienda, aunque dijo que todo el esfuerzo que se puso en material habitacional permitió levantar una importante cantidad, aunque en definitiva todo era una cuestión de dinero y que el presupuesto no permitía ampliar el direccionamiento para el área en cuestión. De todos modos, también mostrando gráficos, repasó todo lo realizado en el rubro por parte del gobierno local.

A su turno, Muriel eligió a Viotti, planteándole ¿qué obras impulsaría en la ciudad? enumerando el radical algunas de ellas, y marcando que los recursos no faltaban sino que había que distribuirlos mejor, para lo cual planteó que ante el reclamo de la población por la falta de seguridad, luego del resultado de las primarias de agosto, se había reforzado fuertemente el presupuesto para seguridad. "Entonces, plata hay", cerró.

Llamó la atención Soffietti pues llegado su momento no preguntó a nadie, recordando que hay varias organizaciones en la ciudad que activan por la violencia de género, cerrando su exposición con el interrogante ¿dónde está Santiago Maldonado?

Tschieder se dirigió a Ferreyra, requiriendo ampliación sobre la propuesta de las 5.000 viviendas y de dónde se obtendrían los recursos, siendo la respuesta del representante de la izquierda que provendrían de un impuesto a las inmobiliarias, que son las que lucran con los loteos y las viviendas.

Cerró esta parte posterior el radical Viotti, quien bastante sorpresivamente le preguntó directamente a Ferreyra por su condición laboral en el Corralón podía describir la situación de los empleados municipales y los problemas que afrontan, recibiendo muy duras definiciones, tanto por las que calificó como bajas remuneraciones e incluso apuntando también al gremio que nuclea a los empleados del sector.

Con información de Diario La Opinión