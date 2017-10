JORGE TRIACA VISITÓ LA CIUDAD DE SANTA FE

Este miércoles por la mañana, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, llegó a Santa Fe para recorrer junto al intendente José Corral la planta de Bahco Argentina SA ubicada en la Ruta 19, km 1,6, Santo Tomé. El funcionario estuvo acompañado, por el secretario General, Carlos Pereira, y el gerente General de la firma, Fernando Montenegro, como así también legisladores nacionales, funcionarios y autoridades, quienes realizaron una visita guiada por la fábrica en la que pudieron observar el proceso de fabricación de herramientas y compartir un momento con sus obreros.

Luego de la recorrida, en conferencia de prensa, el intendente José Corral agradeció la hospitalidad de Bahco al recibir "esta importante visita" y dijo que "además de ser el ministro de Trabajo es una persona muy comprometida con ayudar a los trabajadores, a la producción y a nuestras empresas".

Cabe señalar que, posteriormente, Triaca y Corral se dirigieron al Mercado Norte, donde se encontraron con jóvenes santafesinos que accedieron a sus trabajos formales a partir de los programas de intermediación laboral que en la ciudad se articulan a través de las Escuelas de Trabajo.

Más adelante, el mandatario local destacó: "Le contaba al ministro que Bahco es una empresa emblemática de Santa Fe y su región, porque nació en su planta de avenida Facundo Zuviría, y años después se trasladó a este lugar más adecuado, pero sigue siendo una de las industrias más importantes de nuestra área metropolitana".

Asimismo, valoró el esfuerzo constante de la empresa "para mantenerse competitiva en un rubro muy difícil y en el que hay mucha competencia en el mundo. Lo ha hecho tanto atendiendo las necesidades del mercado interno con el prestigio de su marca y con su historia, como atendiendo al mercado externo, siendo la empresa que más exporta a los Estados Unidos, y justamente productos industriales, lo que habla de su experiencia y capacidad".

Tras valorar la profesionalidad de la empresa en la producción de herramientas y el compromiso con sus trabajadores, Triaca comunicó que ya está firmada la resolución para la asistencia a más de 150 empleados de Bahco y resaltó que en la provincia de Santa Fe, a partir de la gestión del presidente Macri, hay 4.500 trabajadores que fueron beneficiados con estas políticas.

"A través de este programa hemos podido contener y dar el tiempo a las empresas para poder sostener sus dotaciones y seguir desarrollando sus productos, entendiendo que la dinámica de crecimiento de la economía les va a dar la oportunidad de crecimiento", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que desde la misma empresa le manifestaban que comienza "a haber un repunte claro en la demanda y eso va a significar no solo el sostén de sus dotaciones, sino quizás, más oportunidades de desarrollo de empleo para la región y particularmente para que una marca de proceso argentino tenga la oportunidad de desarrollo de más mercados".

"Venimos haciendo un trabajo común de encontrar dónde están esas dificultades para la empleabilidad, esos espacios donde mucha gente, y sobre todo los jóvenes tienen la necesidad de desarrollar sus alternativas de trabajo, a través de mejorar su capacitación, la formación profesional que los asista; y es una enorme satisfacción para mi señalar ese compromiso", resaltó el Ministro.

"Ojalá muchos intendentes argentinos tengan la oportunidad de hacer cosas como las que hizo José, tratando de mirar sobre todo esos sectores que quizás tengan mayor dificultad, esos que quizás no le han abierto las puertas, pero me parece que hacerlo desde esa forma comprometida es la forma en la que vamos a transformar no solo la ciudad de Santa Fe, la provincia y por supuesto la Argentina, que creo que es el deseo de todos", afirmó el funcionario nacional.

En tanto, el gerente General de Bahco, Fernando Montenegro, agradeció a Triaca y dijo: "Es la primera vez que un Ministro viene a nuestra planta de 55 años de historia. Además, agradecerles a ustedes, señoras y señores, por esta posibilidad de dar a conocer el trabajo de esta planta, que es un orgullo para nosotros".

En ese contexto, le entregó una herramienta, "la famosa llave para caño, la mano de hierro de la compañía, la cual se fabrica solo en esa planta y la exportamos a Estados Unidos y Europa. Gracias por dar a conocer el trabajo hecho por argentinos y para la Argentina", concluyó.

El Programa de Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, brinda a los trabajadores de las empresas, una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador actualizado a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral.

Fuente: www.unosantafe.com.ar