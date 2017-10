App "¿Cuándo llega?": Quien lo sabrá

Es bueno implementar tecnología, pero mejor es solucionar los problemas que aún no tienen soluciones. Lo cierto es que por más retoques y maquillajes, el transporte público es realmente deficiente y aun no le encuentran la vuelta.

PARTE DE PRENSA MUNICIPAL

Desde este miércoles 18 de octubre, la Municipalidad de Rafaela puso en funcionamiento el módulo "¿Cuándo llega?" de la Aplicación "Rafaela Ciudad" que se puede descargar de forma gratuita en los celulares.



Dicho servicio proporciona el dato "de cuánto tiempo demora el colectivo para llegar a la parada que estamos esperando o prefiera seleccionar. Este es un aporte a la seguridad y la organización de los tiempos de los usuarios. Con esto las personas pueden saber en qué momento conviene llegar a la parada y esto brinda comodidad, tranquilidad a la hora de salir y sobre todo seguridad para que la gente no espere en la garita cuando es un lugar que no conoce, que hace frío, calor o llueve", explicó el subsecretario de Movilidad Urbana, Juan Porta.



"Cada uno de los minibuses tiene un GPS que transmite la información y a la que los usuarios pueden acceder desde su celular en todo momento. Para esto es necesario tener descargada la aplicación y contar con el paquete de datos para acceder a internet y, en algunos casos, deberán tener activado el GPS para darle la mayor precisión del tiempo resta para que el minibus llegue a la parada", agregó Marcelo Sánchez del área de Informática.



También aclaró que el módulo está "en versión beta. Esto quiere decir que la aplicación se puede utilizar pero está en una base de prueba. Y esto es así porque hay muchos elementos de tecnología en juego. Por eso también van a ver que los usuarios pueden valorar cómo está respondiendo la aplicación. Es importante que los usuarios valoren con una estrella dos tres o cuatro y hagan un comentario del funcionando el servicio".



Mejora del servicio para el ciudadano



Recientemente, el municipio adquirió dos coches adaptados para personas con discapacidad que se incorporan al servicio de transporte público. Dentro de dos meses aproximadamente se van a incorporar otros tres vehículos, además de nuevas paradas y garitas.



"A partir de mayo tenemos un nuevo sistema de tarjeta TEP. Este sistema tiene comunicación casi on line con el GPS de referenciación y nos permitió avanzar en este desarrollo. Esta inversión en digitalización del sistema nos permite mejorar la cuestión de seguridad para el usuario y, en definitiva, todo apunta a brindar un mejor servicio a la ciudadanía".