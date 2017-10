Castellano está apretando a Lifschitz, quien ni lo registra

El intendente Luis Castellano envió ayer una carta al gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, en donde solicita una audiencia con carácter de urgente, para saber cómo se sigue luego de la detención del Comisario Mayor Adrián Rodríguez, ocurrida el pasado lunes 9.

"Es de tal gravedad y es tan ensordecedor el silencio de las autoridades provinciales que no lo puedo creer. ¿Que nadie esté dando una definición, que nadie explique nada? Que la Justicia haga lo que tenga que hacer con el comisario Rodríguez, pero se necesitan definiciones político-institucionales para ver cómo seguimos, es la seguridad de la ciudad de Rafaela y la región la que está en juego", indicó el mandatario local en declaraciones vertidas en "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

Vale destacar que luego de las declaraciones de Castellano, la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Fe emitió un comunicado en donde aclaraba que el Subjefe Bustamante quedaba a cargo (ver pág. 25). Pero, aún quedan muchas dudas por saldar: "si no nos dicen si el Subjefe queda como Jefe, si será por un período o por un largo plazo, qué pasó con el Jefe, si se reincorpora o no.... necesitamos definiciones claras y contundentes, sobre todo, en fuerzas que se manejan con verticalidad a la hora de la conducción", agregó Castellano.

Castellano también adelantó que "si el Gobernador me da la audiencia, voy a pedirle a todos los concejales que me acompañen. Sobre todo, los que tienen afinidad política con Pullaro. Hay concejales y hasta candidatos que también tienen que estar peleando hoy por la ciudad, poniendo la cara y tratando de que quienes la tengan que poner por la Provincia, lo hagan. Por la seguridad tenemos que estar todos juntos. No podemos esperar hasta el 22".

Por ahora, el encuentro con Lifschitz no tiene fecha. ¿Será después de las elecciones? "Si vamos a esperar hasta después del 22, no quiero ser cómplice. El tema tiene tanta gravedad, que si no le ponemos atención, estamos jugando un juego que es absolutamente perjudicial para Rafaela", respondió Castellano.

El mandatario local aseguró que el Comando Operativo Unificado (COU) sigue funcionando, "pero hoy tenemos la URV sin conducción, descabezada y no sabemos cómo sigue".

También indicó que la semana pasada, antes de que se suspendiera (sin fecha) la audiencia imputativa de Rodríguez, charló con el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. "Me dijo que iba a intentar hacer declaraciones él o le iba a pedir a Pullaro que lo haga", detalló el Intendente y agregó: "evidentemente nadie explica y es una situación de máxima gravedad, porque estamos hablando del tema número 1 en importancia".

"Uno reclama a la máxima autoridad política porque, evidentemente, el Ministro Pullaro, que debería ser la primera barrera de contención para proteger al Gobernador y quien debería salir a hablar, tampoco lo hace. Todo es indefinición", sentenció.

"Los rafaelinos no tenemos respuestas y como autoridad principal de la ciudad tengo que salir a pedir respuestas a la principal autoridad de la provincia. Uno se siente absolutamente solo con estos silencios", concluyó.

