Macri prueba tejer consensos con los gobernadores para la agenda legislativa

En los pasillos de la Casa Rosada están con la casi plena seguridad de que el oficialismo se impondrá en las próximas elecciones legislativas y empiezan a planificar la estrategia para un diciembre que promete ser muy caluroso.

El primer paso será el próximo 27 de octubre cuando el presidente Mauricio Macri recibirá en la Quinta de Olivos a los gobernadores de todas las provincias.

Como había adelantado este diario a principios de octubre, el propio Ministro de Interior, Rogelio Frigerio, es el encargado de citar a los 24 mandatarios para repetir la foto de principio de mandato de Cambiemos.

Pero los tiempos cambiaron. Diciembre de 2016 no tenía el desgaste de las relaciones de octubre de 2017. Vidal no había pedido el Fondo del Conurbano, Macri no había apoyado ese pedido y los gobernadores no estaría pendientes de perder una buena parte de sus ingresos, por ejemplo.

En la Casa Rosada explicaron a El Cronista que, aunque aún no está definido el temario, la discusión tendrá como eje "trazar un camino de prioridades para el Ejecutivo y del Legislativo. Además, pasaron las elecciones, es el momento de cicatrizar las heridas y ponerse a trabar".

La discusión estará centrada en varios ejes económicos, como el Presupuesto, Fondo del Conurbano, la adhesión a la ley de ART o ley Pyme. En lo que se refiere a la reforma tributaria todavía no se llegó a un mínimo consenso a diferencia de responsabilidad fiscal que, aunque hay provincias que no firmaron, "ya está consensuado".

Aunque en el Gobierno insisten con la idea de curar las heridas, las dificultades pasarán por la profundidad de las mismas.

El Congreso se renovará el 10 de diciembre, a partir de ese día comenzará a acelerarse la agenda legislativa, y del resultado de la reunión en Olivos saldrán los resultados a obtener.

Las listas de legisladores que participan en este elección de parte de la oposición, en especial del Justicialismo, estuvieron conformadas por los gobernadores. Cada uno, en su provincia, fue eligiendo nombre y puesto a diferencia de lo que venía sucediendo hasta la elección anterior en donde se digitaba todo desde el sillón de Rivadavia ocupado por Cristina Kirchner.

Ahora son los gobernadores, el diálogo es con ellos. Si los diputados votan algo desde Balcarce 50 tendrán más certeza sobre la posición de los ejecutivos provinciales respecto a esos temas.

El otro punto que, que aunque pocos lo mencionan todos los esperan, es la conformación del Senado. Con Cristina Kirchner ocupando una banca, serán también los gobernadores justicialistas los que reúnan sus senadores para establecer una estrategia. Mientras Cambiemos apunta a que quede fuera del bloque del PJ, en algunas provincias en donde las heridas son más profundas de lo que parecen no dejan de señalar que eso significaría la pérdida del quórum propio que hoy ostenta el justicialismo.

