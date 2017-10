Resulta que el gran problema de los Rafaelinos son los lavacoches

La cadena de episodios violentos protagonizadas por los lavacoches en pleno microcentro, como grescas que iban desde simples insultos hasta inclusive agresiones físicas, fue una bomba que venía haciéndose cada vez más notoria desde los últimos tiempos y que tras su explosión a finales de agosto trajo consigo muchas consecuencias.

Dos de ellas, nada menos, la decisión del intendente Luis Castellano de que José Luis Rossetto (secretario de Desarrollo Social) y Juan Mondino (coordinador de Seguridad) ya no ocupen sus cargos en el Gabinete municipal, apuntados no como responsables directos pero sí como dos actores que a pesar de contar con las herramientas nunca pudieron ponerle punto final a la problemática antes enunciada.

En ese sentido, otra de las determinaciones fue que los agentes de la Guardia Urbana tengan una presencia mucho más notoria en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores, para no solo asegurar el normal desenvolvimiento de la vida comunitaria y la seguridad de los ciudadanos, sino también para tener bajo la lupa a los "trapitos". Este accionar se hizo efectivo desde inicios mismos de setiembre, y rápidamente dio resultados positivos. Las situaciones violentas mermaron hasta casi desaparecer, y lo que antes era un panorama desalentador por el creciente número de personas que se dedicaban a la tarea de lavar los autos, hoy es visto con ojos más optimistas.

"Está siendo impecable el trabajo de la Guardia Urbana. Yo no puedo más que felicitar por las tareas que vienen haciendo", reconoció el propio Intendente.

Sin embargo, un nuevo hecho violento volvió a encender la polémica. El viernes 6 de octubre dos sujetos agredieron a una agente de la GUR que intentó calmarlos en plena discusión, obligándola a ser atendida de urgencia por un servicio de salud de nuestra ciudad.

"Sabemos que no alcanza el accionar de la Guardia Urbana, necesitamos que también actúe la Policía, porque la GUR es una fuerza preventiva que no tiene posibilidad de estar armada, y por tanto debe apelar a llamar al 911 para coordinar con la fuerza policial", explicó Luis Castellano al respecto.

La necesidad de una medida

En abril pasado el Ejecutivo había girado al Concejo un borrador de un futuro proyecto de Ordenanza para regular la tarea de los lavacoches, poniendo el objetivo en la creación de un Registro.

Asimismo integrantes del equipo de trabajo del Intendente se apersonaron en un par de ocasiones en el sexto piso del Palacio Municipal para dialogar con los ediles, explicarles los alcances de la iniciativa, y recabar las opiniones de los distintos bloques, con el desafío de enriquecer la propuesta.

Tras meses de trabajo, y con declaraciones cruzadas de referentes políticos opositores, el Intendente aseguró a este medio que "tenemos prácticamente listo y preparado el proyecto de Ordenanza y estamos estudiando las últimas definiciones", aunque adelantó que "lo vamos a poner a disposición del Concejo después del proceso electoral".

Castellano comentó que la decisión de postergar esa presentación se debe a que "estamos en un momento de campaña donde todo puede ser ‘mal utilizado’ o ‘mal debatido’, pero estamos convencidos de que definitivamente se debe tomar una medida concreta y empezar a ordenar este proceso".

Y si bien no quiso brindar demasiados detalles, eligiendo "mantenerlo con mucho resguardo hasta después del domingo, para no generar ninguna especulación de que la presentación se tiñe de colores electoralistas", admitió que "seguramente se buscará un Registro".

